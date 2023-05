Michael Douglas heidra med Gullpalmen

– Dette har så stor betydning for meg, fordi det er hundrevis av festivalar verda rundt, men det finst berre eitt Cannes, sa Douglas.

I takketalen gjorde han eit poeng ut av at han er eldre enn festivalen, som med årets festival har blitt halden 76 gonger sidan starten i 1946, skriv NTB.

Michael Douglas med gullpalmen i handa omgiven av Chiara Mastroianni og Catherine Deneuve. Foto: AP

Douglas vart følgd på den raude løparen av kona Catherine Zeta-Jones og dottera Carys.

Uma Thurman introduserte Douglas på scena og skildra han som «unik, både som produsent og som ei ikonisk filmstjerne».

Den svenske regissøren Ruben Östlund leier årets jury som deler ut ei rekkje prestisjetunge prisar.

Årets jury blir leidd av svenske Ruben Östlund Foto: Daniel Cole / AP

Legender

Festivalen vart opna med filmen «Jeanne du Barry» der Johnny Depp gjer comeback i ei av hovudrollene som kong Ludvig den femtande.

Johnny Depp smilte breitt etter premieren på opningsfilmen «Jeanne du Barry». Foto: Scott Garfitt/Invision / AP

Torsdag blir det premiere på «Indiana Jones and the Dial of Destiny», der 80 år gamle Harrison Ford for femte og siste gong spelar rolla som den eventyrlystne arkeologen.

Under festivalen blir også det premiere på Martin Scorseses nye film «Killers of the Flower Moon», 47 år etter at han presenterte meisterverket «Taxi Driver» på same festival i 1976.

Festivalen varar fram til 27. mai.