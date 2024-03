Nesten 50 år etter at abort ble tillatt i Frankrike, ble retten grunnlovsfestet i ettermiddag.

Frankrike blir dermed det første landet i verden som grunnlovsfester retten til abort.

780 av 925 parlamentarikere stemte for å innlemme en formulering som fastslår at kvinners frihet til å avbryte svangerskapet garanteres i den franske konstitusjonen.

Avstemningen fant sted i Versailles, der begge kamrene i det franske parlamentet samles når grunnloven skal endres.

Sist gang den franske grunnloven ble endret, var i 2008. Da ble det blant annet bestemt at en president kun kan sitte i to perioder.

STORSKJERM: Avstemningen i ettermiddag ble overført direkte på storskjerm flere steder i Frankrike. Foto: Reuters

Reaksjon på USAs høyesterett

Vedtaket kommer etter flere år der den internasjonale abortdebatten har vært preget av avgjørelser som har gått i motsatt retning. Det handler i første rekke om den amerikanske høyesterettsavgjørelsen om å oppheve Roe vs. Wade-dommen, som sikret kvinner rett til selvbestemt abort i USA.

Det amerikanske vedtaket som ble fattet i juni for snart to år siden er den direkte foranledningen til at Frankrike nå innlemmer retten til selvbestemt abort i landets grunnlov.

Mens det amerikanske vedtaket inspirerte abortmotstandere i land som Italia, Polen og Ungarn (og til en viss grad i Norge) til en fornyet kamp mot abort, fikk USAs høyesterettsavgjørelse dermed den motsatte effekten i Frankrike.

Splittet høyreside

Kampen for å begrense retten til abort er blitt en viktig ingrediens i den nasjonalkonservative politiske bevegelsen som preger flere land. I Frankrike har denne delen av høyresiden imidlertid vært splittet i spørsmålet.

Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling var blant parlamentarikerne som stemte for grunnlovsendringen i dag. Hun hevdet imidlertid i dag at det ikke var noen spesielt viktig avgjørelse, ettersom retten til selvbestemt abort ikke har vært under press i Frankrike.

Den franske regjeringens talskvinne Prisca Thevenot uttalte i forkant av avstemningen til TV-kanalen LCI at avgjørelsen ikke bare var historisk for Frankrike, men at det var et viktig symbol for kvinners rett til selvbestemt abort i alle land.

Et foregangsland

– I dag er Frankrike et foregangsland, sa landets statsminister Gabriel Attal i talen han holdt før avstemningen. Han understreket hvorfor vedtaket er avgjørende i en bred, verdensomspennende kamp for frihet.

– Når man vil undergrave rettighetene til befolkningen, begynner man alltid med kvinners rettigheter, fortsatte statsministeren.

Prosjektleder i den franske kvinnerettighetsorganisasjonen Foundation des Femmes, Laura Slimani, kaller avgjørelsen en stor seier.

– Dette er fruktene av en lang kamp fra foreninger og feminister som har kjempet for retten til abort og kvinners rett til å kontrollere sin egen kropp, sier hun på X.