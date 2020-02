MGP: Kan ikke garantere at alle fikk stemt etter at problemet ble løst

– Vi har fått inn noen rapporter om at ikke alle fikk stemt, men vi vet ikke omfanget av det enda. Det jeg har fått beskjed om er at Norge har valgt sin vinner, at stemmene kom inn og at det var svært få som ikke kom gjennom, sier fungerende direktør i underholdningsavdelingen i NRK, Christina Rezk Resar.

Lørdag gikk Ulrikke Brandstorp til topps i Melodi Grand Prix. Finalen var tenkt å skulle bli tidenes MGP-finale for å markere at det er 60 år siden den første norske finalen. Men det skjedde ikke uten dramatikk.

Mange hevder de ikke fikk stemt

Da stemmesystemet brøt sammen under direktesendingen, var det en folkejury på 30 mennesker som avgjorde hvilke fire artister som gikk videre av de totalt ti finalistene. Dette gjorde du kun basert på studioversjonen av sangene, uten å ha sett liveshowet.

Når fire skulle bli til to og den endelige vinneren kåres, var problemene blitt løst og folket skulle igjen bestemme, ifølge programlederne. Men det er altså usikkert om alle som ønsket fikk stemme.

Mange på sosiale medier skriver at de heller ikke fikk stemt senere i sendingen.

Over 750 personer har sendt inn klager til Kringkastingsrådet etter finalen. Flere har krevd at får mulighet til å stemme på ny.

Møtes i dag

I dag klokken 10.00 skal det være et møte i NRK der de involverte skal se hva som egentlig skjedde – hvordan de tekniske problemene kunne skje og hvor mange som faktisk fikk stemme de siste runde.

– Hvis det er slik at vi har gjort noe galt, så skal vi selvfølgelig se på det. Men jeg blir overrasket om det var det vi endte med, sier Rezk Resar.

Stig Karlsen, prosjektleder for MGP, sa søndag at det uansett er uaktuelt med en ny avstemning.

– Jeg forstår at det er et stort engasjement der ute, og at enkelte mener de ikke ble hørt. Men nå var det storfavoritten som vant. Ulrikke har vært en tydelig storfavoritt både hos bookmakerne og fansen. Hun har fått høye terningkast. Men jeg forstår at folk er opprørt. MGP er et show som skaper engasjement, sa han.