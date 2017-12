Mener tregere telefoner kan bli et mareritt for Apple

Det har lenge gått rykter om at Apple gjør telefonene sine tregere med vilje for å tvinge kundene sine til å bytte telefon oftere. I et uttalelse til nettstedet TechCrunch bekrefter selskapet nå at de gjør eldre iPhone-modeller tregere, men nekter for at det har noe med salg å gjøre.

Uttalelsene kommer etter at det er dokumentert at eldre telefoner blir tregere etter oppdateringer. Men måten innrømmelsen kommer på, er et mareritt for selskapet, mener teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten.

– Apple sier de har gjort dette for å beskytte batteriet. Problemet er at de ikke har sagt noe om dette før de blir avslørt.

Skal gi lengre levetid på batteriet

Teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten mener Apple burde vært åpne om at flere telefonmodeller blir tregere etter oppdateringer. Foto: Nettkidsa.no

Når batteriet i en Iphone har lite strøm, blir kaldt eller gammelt, hender det at telefonen skrur seg av for å beskytte seg selv. For å unngå at dette skjer for ofte, har Apple lagt inn innstillinger i oppdateringer som også gjør at telefonen blir tregere.

– Dette er nok lurt for forbrukere flest, og er i utgangspunktet ikke noe stort problem. Men når Apple blir avslørt, og i ettertid må innrømme at de gjør dette, er det uheldig. Det er et brudd på tilliten, sier Bjørkeng.

Modellene som blir tregere etter oppdatering er Iphone 6, 6s og SE. Oppdateringen skal også sendes ut til Iphone 7 med operativsystemet iOS 11,2 og flere modeller kan vente seg det samme fremover.

– Det er underlig at en såpass ny modell som Iphone 7 er omfattet av dette. Men det forklarer Apple med at det er nødvendig for å opprettholde batterihelsen over tid.

– Burde kunne velge

Bjørkeng mener det hadde vært bedre om forbrukerne selv hadde kunnet velge om de ville ha tregere telefon eller kortere levetid på batteriet.

– Det hadde vært en grei måte å unngå problemet på. Da hadde Apple vært åpne om hva de gjør. Det er allerede flere innstillinger i operativsystemet som vi kan bruke for å påvirke hvor mye batteri vi bruker. Så det hadde ikke vært noe problem å gi folk denne muligheten.

Men han tviler på at det bare er Apple som opererer på denne måten.

– Dette gjelder også andre telefoner som blir tregere over tid. Men jeg tror ikke produsentene gjør dette bevisst for å få folk til å kjøpe nye telefoner. De jobber først og fremst for å lage en så god telefon som mulig. Men de bør være åpne om hvordan de gjør det, sier Bjørkeng.