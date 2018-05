Kim Martin (21) er klar for å kjempe om nærmere én milliard kroner i Fortnite

Han bruker rundt åtte timer på skytespillet Fortnite hver dag, og drømmer om å leve av spillet på sikt.

Da NRK besøkte Kim Martin på Andøy i vinter, hadde ikke utvikleren av spillet, Epic Games, enda sagt noe om hvorvidt Fortnite ville bli et konkurransespill.

Men nå er det klart at det enormt populære spillet får sin første konkurransesesong. Utvikleren legger svimlende 800 millioner kroner i premiepotten.

– Det er helt sykt! Nå blir det å satse 100 prosent framover. Jeg tror jeg virkelig har en sjanse om å skape et levebrød av dette, sier han.

Tøff konkurranse

Gamer.no, som meldte om saken først, gjengir en kort uttalelse der det kommer fram at pengene skal fordeles på flere turneringer i løpet av 2018-2019-sesongen.

Da Kim Martin skulle demonstrere sine ferdigheter i Fortnite for NRK i vinter, vant han kampen. Foto: Ole Dalen / NRK

– Vi kommer til å satse stort på konkurransespilling, men vår tilnærming vil være annerledes. Vi vil være mer inkluderende, og fokusere på gleden av å både se på samt spille spillet, står det i uttalelsen.

Kim Martin har et lag bestående av spillere fra Kroatia og USA. Han forteller at konkurransen er tøff, men at han tror laget deres holder et nivå som gjør at de vil være i stand til å konkurrere i verdenstoppen.

Men hvordan skal turneringene skje?

Et mer inkluderende ligasystem

Jarle Hrafn Grindhaug er redaktør i et av landets største spillnettsteder, Pressfire.no. Han ser for seg et ligasystem der man ikke låser toppen til bare å inkludere toppspillere.

Litt enklere forklart:

– I andre spill, kan det være noen få lag som konkurrerer i toppen. Jeg tror Epic Games går for mer bredde, der også de litt lenger ned får ta del i konkurransen.

– Er dette premiepenger norske spillere kan være med å kjempe om?

– Ja, det vil være vanskelig å låse det til for eksempel bare USA. Fortnite er veldig lagfokusert. Det kan sitte en spiller i Israel, Kina, Finland og Norge og sammen danne verdens beste lag. Det vil være en dårlig strategi å avgrense det geografisk.

Sannsynligvis vil spillere ha mulighet til å kvalifisere seg, uavhengig av hvor i verden de sitter, tror redaktøren i Pressfire.

Det største spillet i sin sjanger

De siste tallene fra januar, viste at Fortnite hadde 45 millioner spillere. Hvor mye det har økt til nå, er vanskelig å beregne.

Det er uansett ingen tvil om at Fortnite er det desidert største spillet innen sin sjanger, ifølge Grindhaug.

– Nå kan det snart bli en lansering i Kina, så jeg tror på fortsatt vekst, selv om det sannsynligvis vil komme til å flate ut litt.

