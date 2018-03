Kim Martin (21) drømmer om å leve av Fortnite

– Drømmen er å kun leve av dette spillet. Det er det ultimate målet.

NRK møter 21 år gamle Kim Martin Flobergseter hjemme i familiens hus på Andøy. Han er midt i en kamp i skytespillet Fortnite Battle Royal, som har tatt spillverden med storm.

På PC-skjermen foran han bygger han seg et fort. Slik får han beskyttelse og oversikt over fiendene sine, og kan skyte motspillere fra avstand.

– Det er viktig å bygge effektivt i starten. Å bli god i Fortnite er 70-80 prosent bygging og bare 20-30 prosent «skills» i skyting.

Spiller med andre

Fortnite Battle Royal er et relativt nytt fenomen, men har på bare et halvt år fått flere titalls millioner spillere på verdensbasis.

I spillet kan man spille alene, solo, eller sammen med et team på inntil fire personer. Akkurat nå spiller Kim Martin solo, for å demonstrere hvordan spillet fungerer.

Da Kim Martin skulle demonstrere sine ferdigheter i Fortnite for NRK, vant han kampen. Foto: Ole Dalen / NRK

I denne modusen møtes man 100 spillere på en øy, og det er om å gjøre å drepe alle og være den siste som står igjen. Spillsjangeren heter Battle Royal.

Siden Kim Martin startet med Fortnite har han vunnet over 700 ganger. Og også denne gangen ender runden med at han vinner.

– Som individuell spiller er jeg blant topp 50-60 i verden, konstaterer han.

Men det er lagspill Kim Martin vil bli god på. Laget hans består av spillere fra Norge, England og Danmark. Han mener selv de har potensial til å bli blant verdens beste.

– Vi trener vanligvis sammen fra 18 til 22. Deretter to timer pause, før vi trener videre fra midnatt og fram til klokka tre-fire på natta. Totalt spiller jeg åtte timer hver dag.

Mor ber foreldre skjerpe seg

Kim Martin har droppet skole og utdanning for å satse mer eller mindre fulltid på Fortnite. Han har en deltidsjobb i helgene, men det er spilling han vil leve av.

Mor Hilde forteller at det har vært en prosess å godta sønnens ambisjoner.

Som mor er Hilde Flobergseter opptatt av at sønnen har balanse i livet, men anerkjenner samtidig at det tar tid å bli proff i Fortnite. Foto: ole dalen / NRK

– I starten var det vanskelig for meg å akspetere dette. Det var mange konflikter. Han slutta på skolen, og jeg pressa han tilbake. Det gikk ikke så bra.

Til slutt tok hun «en runde med meg selv». Hun bestemte seg for å forsøke og se dette fra sønnens side, og forstod at e-sport faktisk kunne være en karrierevei.

– Vi i Norge henger nok litt etter, for e-sport er en stor greie i verden. Vi som foreldre må skjerpe oss, rett og slett. Det handler om å snakke sammen, og prøve å forstå.

– Dette er like mye idrett som å gå på ski. Det er kanskje ikke like krevende fysisk, men du må ha mange egenskaper for å lykkes.

Hun sammenligner det med da rocken kom på 50-tallet. Også den gang ble det stor ståhei fra foreldregenerasjonen, sier hun.

E-sport Ekspandér faktaboks E-sport er videospill i konkurranseform. Det konkurreres i mange forskjellige spill, og turneringene kan ha pengepremier i millionklassen. I fjor nådde e-sport ut til 385 millioner mennesker på verdensbasis, og interessen er økende. – Innenfor Battle Royal-sjangeren er PlayerUnknown's Battlegrounds størst, og her tjener de beste spillerne gjerne 5000 dollar i måneden, sier Kim Martin, som tror Fortnite vil ta over og bli størst på e-sport innen Battle Royal-sjangeren.

Epic Games har merket seg interessen

Youtureren Noobwork, eller Joachim Haraldsen som han egentlig heter, er størst i gaming på YouTube i Norge. Han har merket seg Andøy-væringen, og sier Kim Martin allerede har skapt seg et navn i spillet nasjonalt.

– Det skjer ting, og Fortnite blir e-sport. Det er jeg ikke i tvil om, sier Youtuberen Noobwork. Her fra et besøk i Bodø før påske. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Foreløpig har ikke utvikleren bak Fortnite, Epic Games, implementert funksjonaliteten som trenges for at spillet skal kunne bli et e-sport-fenomen, men Joachim tror dette snart vil endre seg.

– På spillmessa E3 i Los Angeles i juni, vil det lanseres en internasjonal Fortnite-turnering. Det blir den første i sitt slag. Epic Games har allerede hinta om at det kommer konkurransefunksjonalitet i Fortnite om kort tid.

I en kommentar til NRK sier PR-sjef for Epic Games, Nick Chester, at de har merket seg den økende interessen for Fortnite som konkurransespill.

– Vi ser at lag har formet seg, men vi har ikke noe å annonsere på den fronten akkurat nå.