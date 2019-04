Marius trodde han fant verdiløs plakat – solgt for 3,5 millioner

Historien om det Schultz trodde var en verdiløs akvarell, bare fortsetter å sprenge grenser.

Den startet med at Oslo-mannen dro til et rammeverksted for å investere i bedre rammer til bildene sine.

– Da tenkte jeg at jeg fikk anledning til å ta med meg bildet på loftet fordi det hadde stått der ganske ubeskyttet i lang tid. Jeg tenkte ikke på at det hadde noen verdi i det hele tatt, men synes det var litt interessant og lurte på om det skulle få komme ned i stua igjen, fortalte Schultz til NRK.

Rammemakeren stusset da han så bildet og mente at det kunne ha langt større verdi.

Da NRK omtalte saken 28. mars, hadde Schultz fått verdsatt bildet til minst 1 millioner kroner.

Tirsdag var Schulz til stede under auksjonen i Hongkong.

– Fantastisk

Han sier det første budet kom på 850.000 Hongkong-dollar. (HKD), noe som er rundt 1 million norske kroner.

– Det var litt under det estimerte, så jeg var litt skuffet, men glad det i det hele tatt kom bud. Det var andre objekter som det ikke kom bud på i det hele tatt, sier Schultz til NRK.

Men så begynte det å bevege på seg.

– Plutselig kom det et bud på 1 million, 1,1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Da tenkte jeg yes, dette er kjempebra.

Til slutt stoppet budrunden på 3 millioner Hongkong-dollar, drøyt 3,5 millioner norske kroner. Schultz sier auksjonshuset Sotheby's tar 10 prosent.

– Plutselig var alt realisert. Det var fantastisk, kjempegøy. Et vanvittig bra resultat, sier Schultz på telefon fra Hongkong.

– Dette er en bra dag for meg. Det ble jo det dobbelte av utropsprisen, jubler han.

DOBLET VERDI: Sotheby's la ut kunsten med en estimert verdi på 1-1,5 millioner Hongkong-dollar. Det endte på 3 millioner. Foto: Skjermbilde Sotheby's

Arvet bildet

Akvarellen som forestiller to høns under et bambustre, kom inn i familiens eie på slutten av 1940-tallet.

Den norske legen Carl Schultz jobbet i Beijing og Shanghai i ett år, og da han kom hjem hadde han med seg bildet.

Da Schultz døde, arvet barnebarnet Marius bildet og har eid det de siste 30 årene.

Han ble svært overrasket da det viste seg å være laget av en mann som omtales som Kinas Munch – Xu Beihong.

– Det har vært en langsom nedtelling. Dette startet for et år siden for min del, sier Schultz.

Blir ferie i Kina

– Hva skal du bruke pengene til?

– Jeg skal bruke det til å sikre det livet jeg har. Jeg er fotokunstner, og det er en ganske usikker tilværelse. Det å få lov til å lage mer kunst og bilder, er absolutt fantastisk å kunne fortsette med. sier Schultz.

Han har barn i skole- og konfirmantalder, så han sier det er kjærkomne penger.

– Jeg er bare glad for alt dette. Men vi skal bevilge oss en tur til Kina hele familien. Det skal vi gjøre. Det er premien, sier Schultz.