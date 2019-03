Fant akvarell av «Kinas Munch» på loftet

Aviciis død endrer bransjen

Fokuset på menns mentale helse har endret seg mye siden Avicii døde for et knapt år siden, sier Tristan Hunt i den britiske Association For Electronic Music til BBC-programmet Newsbeat. Han forteller at dette er et problem som ikke bare gjelder elektronisk musikk, men hele bransjen. Hunt er en del av en gruppe som jobber med å bedre den mentale helsen til fansen og utøverne innenfor sjangeren.