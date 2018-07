Mamma Mia – nå er de tilbake 10 år etter

SUPERKVARTETT: Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid var alle stjerner i hjemlandet før de slo seg sammen og ble en kvartett som har satt varige spor i pophistorien. Foto: AP

Mollmelankoli til svingende rytmer, dansende diskodronninger og et hysteri av historiske dimensjoner.

Ingen popgruppe festet grepet om poptronen på 1970-tallet som ABBA, og ABBA-feberen kommer fortsatt med jevne mellomrom.

Forvent en ny skyllende ABBA-bølge denne sommeren. Årsaken: En ny Mamma Mia-film.

Benny Andersson var selv skeptisk til å lage en oppfølger og mente det var en dårlig ide, men snudde, og endte opp med å stå for innspillingen av all musikken.

Gjestestjerner – og Ulvaeus som statist

Meryl Streep og hennes tre «friere» Colin Firth, Stellan Skarsgård og Pierce Brosnan (husker du hans omdiskuterte sangstemme?) er alle tilbake i oppfølgerfilmen, som har fått navnet «Mamma Mia – Here They Go Again».

Og i tillegg til profilene fra originalfilmen dukker det opp flere kjente fjes.

Popstjernen Cher bekler rollen som bestemor – en vaskeekte diva som dukker opp til bryllup selv om hun hverken er bedt eller ønsket. Og den aldrende damen kan kunsten å lage vei i vellinga ...

Lily James, som mange vil dra kjensel på fra Downton Abbey, spiller Donna (Meryl Streeps karakter) som ung. Og Björn Ulvaeus dukker selv opp i en statistrolle, i sangen «When I Kissed the Teacher». Klarer du å se ham? Se klippet under!

Tilfeldighetene som ledet til suksessen

Skjebnen og tilfeldighetene spilte en stor rolle i det som er et av popmusikkens største eventyr, nemlig ABBA.

Björn Ulvaeus og Benny Andersson møttes for første gang da deres respektive band (Hootenanny Singers og Hep Stars) stoppet på samme sted med sine turnebusser. De to fant tonen, både musikalsk og vennskapelig.

Og noen år senere, var det da de alle fire satt ved et bål og spontant spilte og sang at man oppdaget at Agnetha og Anni-Frids stemmer klang perfekt sammen. Det ble starten på popkvartetten, med jentenes harmonier som et av de fremste våpnene i kampen for suksess.

Se trailer for Mamma Mia-filmen her:

Tidløse toner – comeback i vente

Melodiene, som stort sett ble komponert på et sommerhus i Stockholms skjærgård, har vist seg å være av den tidløse sorten.

Alle generasjoner kan refrengene når «Dancing Queen», «Mamma Mia» eller «Money Money Money» runger på eteren eller fyller kinolerretet.

Og for dem som vil høre mer ABBA er det spennende tider i vente. Alle trodde at gruppen takket for seg da «Thank you for the Music» ble gitt ut som «avskjedssingel», men nylig ble det kjent at de svenske hitgarantistene gjør et sensasjonelt comeback og gir ut ny musikk for første gang siden 1981.

Men før den tid kan alle ABBA-elskere ta fram allsangrøsten, og høre flere av låtene i «Mamma Mia – Here We Go Again».

Selv om oppfølgerfilmer kan floppe, bør nok de som «hater» ABBA (for de fins også), stålsette seg for å måtte møte kollegaer som traller på ABBA-sanger. Alle er herved advart!

Test dine ABBA-kunnskaper her: