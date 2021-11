Hør Erna ta karaoke-utfordringen fra Abba: – Synge kan jeg ikke

Blandede mottagelse og stor ståhei.

Mange har nok kjent litt på nostalgien når selveste Abba denne uken kom med sin første plate på 40(!) år.

Og én av dem er Erna Solberg, som kan kategoriseres som en «blodfan».

– Det er glade minner fra ungdomstiden.

Begynte trått

I lørdagens utgave av Ukeslutt på NRK P1 forteller Erna Solberg om sitt mangeårige forhold til Abba, som startet trått.

– Jeg må innrømme at jeg i begynnelsen var litt blasert, og tenkte «jeg har bedre musikksmak enn dette». Det var lillesøster som var mest glad i Abba i begynnelsen.

Men det tok ikke lang tid før Høyres partileder snudde.

– Etter hvert bare gir du deg over, for da «Dancing queen» og alt annet kom, ble det gøy å danse til, og det har vært herlig å høre og se Mamma mia både i musikalform og på kino. Og det er jo sånn at man i alle fall tror man kan mange av sangene ganske godt, for man har hørt de ganske mange ganger. Det er gladmusikk!

Og Solberg er såpass glad i den svenske popgruppas musikk at det har resultert i en noe spesiell juletradisjon med søsteren hennes.

– På julaften, etter gaver er utdelt og kaffe og alt annet er spist og drukket, så har vi drevet på med karaokesynging av ABBA-sanger. Vi holdt på med det i veldig mange år, inntil våre barn og menn for et par år siden sa at det nå var nok, og sa at de ville ha litt fred på slutten av julekvelden i stedet for å høre oss synge falskt.

– Så dere ga etter?

– Alt for å ha god stemning i familien, så ja.

Abba-stjernen Björn Ulvaeus har fått med seg Solbergs juletradisjon, noe som resulterer i en liten utfordring. Foto: Vianney Le Caer / AP

En hilsen

Så lyder en velkjent stemme, i alle fall for Solberg og andre Abba-fans, nemlig gruppas ene stjerne.

– Hei Erna, det er Björn Ulvaeus fra Abba. Jeg har hørt at du har en spesiell juletradisjon, med å synge ABBA-låter på julaften. Det er jo fantastisk om det er sant! Men da vil jeg sette deg på prøve. Kan du synge med til S.O.S?

Og Erna nøler ikke:

– Det er spørs om jeg husker teksten da, men vi får se.

Så runger det i radiospilleren av kjente toner fra ABBAs superhit fra 1975, og Erna trykker til:

«So when you're near me

Darling, can't you hear me, S.O.S.

The love you gave me

Nothing else can save me, S.O.S.

When you're gone

How can I even try to go on?

When you're gone

Though I try, how can I carry on?»

– Dette kan du!

– Jada, men synging kan jeg ikke. Det har jeg aldri kunnet, men ja.

– Men ga det mersmak?

– Ja, litt. Det er gøy å synge, men det er best uten at så mange hører på, tror jeg.

– Men er det på tide å ta opp igjen juletradisjonen?

– Ja, eller så får vi bare lukke døren til de andre og stå alene bare oss to, humrer Solberg.