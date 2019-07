Löfven svarer på Trumps kritikk: «Det spiller ingen rolle hvem som ringer»

Natt til 3. juli ble den amerikanske rapperen ASAP Rocky arrestert i Stockholm etter en voldshendelse på åpen gate.

Tre uker senere er han fremdeles fengslet, tiltalt for vold. Rapperen sier selv at han handlet i selvforsvar.

Den amerikanske presidenten Donald Trump har ved flere anledninger uttrykt ønske om å få rapperen hjem.

Trump skrev på Twitter forrige uke at han er svært skuffet over den svenske statsministeren Stefan Löfven.

Laster Twitter-innhold

– Det spiller ingen rolle hvem som ringer

Löfven sier i et intervju til den svenske nettavisen Allehanda at «Det spiller ingen rolle hvem som ringer eller tvitrer».

Til nettavisen sa Löfven at han og Trump har hatt samtaler i «god tone».

Videre sa statsministeren at han har vært tydelig på at det svenske rettsvesenet ikke er forhandlingsbart.

– Jeg har ingen mulighet til å gå i dialog med Trump om det her, sa Löfven.

Den svenske statsministeren har tidligere sagt at han ikke vil eller kan blande seg i det svenske rettsvesenets arbeid.

FENGSLET: Den amerikanske rapperen ASAP Rocky ble fengslet i Sverige etter en voldshendelse som ble tatt opp på video. Flere kjendiser og politikere har lagt ned stor innsats for å prøve å få han løslatt. Foto: Angela Weiss / AFP

Tilbød å stå for kausjonen til rapperen

Fengslingen av ASAP Rocky har vakt internasjonal oppmerksomhet. Trump har uttalt seg om hendelsen flere ganger.

«Sverige er et bra land og venner av meg. Vi har startet samtaler med dem», sa presidenten på en pressekonferanse 19. juli.

FØRSTEDAMEN: Det var Melania Trump som først spurte om Donald Trump kunne hjelpe rapperen ASAP Rocky.

Etter Trump og Löfven innledet kontakt første gang skrev den amerikanske presidenten på Twitter at han tilbød å stå for rapperens kausjon.

Laster Twitter-innhold

– Han forsikret meg om at den amerikanske borgeren ASAP Rocky vil bli behandlet rettferdig. Samtidig forsikret jeg ham om at det ikke er fare for at ASAP vil flykte, og personlig tilbød meg å stå for hans kausjon eller et alternativ, skrev Trump.

Rettssaken mot ASAP

Rettssaken skal starte i Stockholm tirsdag 30. juli og vil etter planen vare i tre dager.

Rapperen risikerer opptil to års fengsel hvis han blir kjent skyldig, skriver NTB.

På spørsmål om det kan være aktuelt å utlevere ASAP Rocky, eller Rakim Mayers som han egentlig heter, dersom han blir dømt, sier forsvareren at Mayers mest sannsynlig vil sone en eventuell dom i Sverige.

SLÅSSKAMP: Disse bildene viser det som skal være rapperen ASAP Rocky i slåsskamp i Sverige.

Rettsdokumentene som nå er offentliggjort, skal ifølge nyhetsbyrået AP bestå av 500 sider og inneholder bilder av offerets skader, de fleste av dem kutt og sår, samt blodige klær.

Bevismaterialet inneholder også flere tekstmeldinger fra rapperens assistent, som skal ha vært vitne til hendelsen, skriver NTB.

Saken har ført til at den amerikanske rapperen har måttet innstille alle juli-konsertene på sin Europa-turné, blant annet en konsert i Oslo.