Festivalarrangørene har jobbet på spreng for å finne en erstatter for rapperen, uten å lykkes.

– Det er beklagelig at det blir en avlysning så tett innpå åpning av dagens festivaldag, men dette er noe som er utenfor vår kontroll, sier festivalsjef Karina Næss Trosdahl til NRK.

30 år gamle Rakim Mayers, som er rapperens egentlige navn, var det største trekkplasteret før Bærum-festivalens avslutning i kveld. Og selv skulle han erstatte headlineren Chance The Rapper, som avlyste sin konsert i juni.

I stedet må han tilbringe natten i svensk varetekt, etter å ha blitt arrestert i Stockholm i natt. Mayers skal angivelig ha vært deltakende i et slagsmål på åpen gate.

Mayers slipper tidligst ut torsdag morgen. Rapperen har skrevet på Instagram at han er uskyldig.

Avlyser i Norge: Rakim Meyers, bedre kjent under artistnavnet A$AP Rocky. Foto: Charles Sykes / Ap

Åpner for billettrefusjon

Festivalsjef Trosdahl sier at de har mottatt flere henvendelser fra publikummere etter avlysningen. Hun sier det kan være aktuelt for festivalen å refundere enkelte billetter.

– Vil det være mulighet for å få pengene tilbake?

– Det kommer litt an på situasjonen. Vi henviser dem til e-post-adressen akkreditering@kadetten.no, og da vil vi ta dialogen videre der. Det vil være mulig for noen å få refusjon, men det er innen en uke, sier festivalsjefen.

A$AP Rocky har slått seg opp som en av verdens største rappere de siste årene. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

Nedtur for mange

Trosdal presiserer at resten av dagens artister er på plass og har gjort lydprøver.

– Det lover godt for en knall avslutning, som ikke står tilbake for en fantastisk musikalsk gårsdag, som ble avsluttet med Cardi B.

Julie Tengelsen er en av dem som har bestemt seg for å droppe festivalen i dag, og be om pengene tilbake:

Kaja Kristensen og Julie Tengelsen på festivalen Kadetten 2019. Foto: Privat

– Vi har digget A$AP siden 2011 og kjøpte billett i sekundet vi så han skulle opptre. Det var derfor en sykt kjip nedtur da vi hørte at han ikke kom, sier Tegelsen.

Selv om mange på festivalen sier til NRK at A$AP Rocky var avgjørende for at de kjøpte billetter til Kadetten, later det likevel til at mange ikke tar det tyngre enn at de velger å bli for å få med seg resten av den musikalske kvelden.

– Han var hovedgrunnen til at vi kjøpte billetter, men Trippie Redd kommer, så det går greit. Det er god stemning her så det blir en bra kveld uansett, sier en jentegjeng som NRK snakker med på festivalen.

– Det er veldig kjipt, dritt at man betaler for at noen skal komme og så kommer de ikke. Men jeg kommer ikke til å kreve pengene tilbake selv om A$AP Rocky ikke kommer, sier festivaldeltaker Jonathan Berge.