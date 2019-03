Teaterdirektør siktet etter forestilling

Det var samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som anmeldte oppsetningen i desember.

De fire er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenkelser av privatlivets fred, skriver VG, som var først ute med denne nyheten.

Siktelsen skjedde onsdag, før siktelsen av Bertheussen, men ble først kjent for offentligheten i dag, får NRK bekreftet.

Politiet har bedt om tillatelse til å ransake teaterdirektørens og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Dette har Oslo tingrett avvist, men dette er anket til Borgarting lagmannsrett. Den avgjørelsen er ikke kommet ennå, skriver VG.

Striden rundt Black Box og Waras samboer Ekspandér faktaboks To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren. I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Videoklippet ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing» Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen. I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trussel-lignende situasjoner rundt boligen til Wara og samboeren. Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann. Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Siktelsen gjelder altså bare den siste trussel-situasjonen. Fredag 15. mars ble det kjent at Oslo-politiet på onsdag 13. mars siktet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett har imidlertid ikke godkjent ransaking i saken mot teateret. Dette har politiet anket til lagmannsretten.

– Alvorlig angrep mot ytringsfriheten

OMSTRIDT FORESTILLING: Bildet er fra stykket Ways of seeing. Foto: Leif Gabrielsen

NRK har fått bekreftet siktelsen av teaterdirektør Sibue-Birkelands advokat Halvard Helle.

Helle kaller siktelsen helt enestående i nyere norsk historie, og helt uakseptabel.

– Både siktelsen og begjæringen om ransakelsen er et alvorlig angrep mot ytringsfriheten og frie kunstneriske institusjoners rett til å sette opp oppsetninger uten innblanding fra politiets side, sier Helle til NRK.

– I dette tilfellet er teateret kun en teknisk arrangør, det er de frittstående produsentene som har laget forestillingen. For teateret har det vært uaktuelt å blande seg inn i oppsetningen. Det er et grovt overtramp at alle disse nå er siktet og at politiet har anmodet om ransaking både av kontorer og private hjem, sier Helle.

Han har bedt politiet trekke siktelsen og henlegge saken. Han forventer at dette blir gjort snarest mulig.

– Dypt bekymret for denne vendingen

KUNSTNER: Pia Roll er regissør for forestillingen Ways of seeing på Black Box. Foto: Privat

Teaterregissør Pia Maria Roll ble sammen med skuespillerne Sara Baban, Hanan Benammar og teateret Black Box i Oslo anmeldt av Bertheussen for brudd på straffelovens paragrafer om hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.

Advokat Helle sier teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland reagerer sterkt på siktelsen.

– Hun er dypt bekymret for at saken har tatt en slik vending, sier Helle.

Dette svarer politiet

ADVOKAT: Halvard Helle representerer teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland. Foto: NRK

Oslo politidistrikt begrunner siktelsen slik:

«I utgangspunktet besluttet politiet å henlegge anmeldelsen fra Laila Bertheussen mot navngitte personer tilknyttet Black Box – uten etterforskning. Etter klage omgjorde Oslo statsadvokatembeter politiets beslutning. Samtidig ba statsadvokaten politiet om å skaffe seg tilgang på filmopptakene som var gjort mot klagers bolig. Dette er bakgrunnen for at politiet ba Oslo tingrett om en beslutning om ransaking hos de som er anmeldt. Dette ble avslått av tingretten onsdag 13. mars. Politiet anket tingrettens beslutning inn for lagmannsretten samme dag,» skriver politiinspektør Nina Sundgaard i Oslo politidistrikt.

Hvis det er slik at teateret ikke frivillig vil gi ut filmopptakene, må politiet ha en siktelse for å kunne ransake.

Advokaten til tre av de siktede avviser imidlertid at politiet har spurt om å få se filmopptak.

– Politiet har på de fire månedene ikke kontaktet disse fire overhodet. Ingen har nektet å vise beviser på noen måte. Men det denne politiadvokaten på onsdag har begjært, og fått avslag på, er basert på at det er en påstått krenkelse av privatlivets fred. Dette handler ikke om råopptak. Tvert imot er det mine og Hallvards klienter som tidligere denne uken tok kontakt for å be om saksdokumentene og forespørre om våre klienter kan forklare seg for å kvittere ut saken. Vi mottok aldri noe svar, sier advokat Jon Wessel-Aas til NRK.

Advokat kaller det arbeidsuhell

ADVOKAT: Jon Wessel-Aas representerer de tre kunsterne som er siktet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Wessel-Aas er advokaten til teaterregissør Pia Maria Roll og skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar. Han er opptatt av at det er to politisaker som pågår parallellt.

– Dette har ingenting å gjøre med etterforskningen av det som har foregått hos Wara og pågripelsen av hans samboer. Alt dette skjedde på onsdag, uten at vi har fått beskjed om det.

– Hva tenker du om siktelsen?

– Den har ingenting for seg. Skal man sikte noen for det, må man jo be om å få se forestillingen. Det sa tingretten også når de avviste dette. Det ser ut som en politiadvokat som har bomma. Jeg regner dette reelt sett som en helt død sak, sier Wessel-Aas.

Han mener siktelsen var unødvendig.

– De har ikke tatt kontakt for å få se forestillingen på fire måneder, ikke for å snakke med dem en gang. Dette høres ut som et arbeidsuhell, og noe som bør være dødt. Og det sa vel også tingretten onsdag, sier Wessel-Aas, som har beroliget klientene sine:

– Jeg forklarte dem at mye har skjedd siden onsdag, og har sagt at de kan ta det helt med ro. Det skjer ikke noe her. Ingen domstol i verden vil akseptere den siktelsen. Jeg kan føye til at mine klienter selv bare ønsker å få denne saken ut av verden, og at politiet er velkomne til å se forestillingen og å snakke med mine klienter. Det tok de kontakt med politiet om for lenge siden.