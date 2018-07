Kunsthandler kan ha funnet kunst for flere millioner i lagerrom

Den New York-baserte kunsthandleren David Killen hadde ikke så store forhåpninger da han gikk med på å betale 15.000 dollar, rundt 123.000 kroner, for et forlatt lagerrom med 200 gamle malerier.

Da han begynte å bære bildene over i bilen sin fikk han seg imidlertid et lite sjokk.

– Jeg ser disse store eskene som det står de Kooning på. Hva er oddsen for å finne en de Kooning i et lagerrom. Det er helt uhørt, sier Killen til The New York Post.

Kan være verdt millioner

Til slutt endte han opp med å finne seks bilder som han er sikker på at er malt av nederlandsk-amerikanske de Kooning, som regnes som en av de fremste representantene for den abstrakte ekspresjonismen. De Kooning døde i 1997.

I 2015 ble de Koonings bilde Interchange solgt for 300 millioner dollar, eller rundt 2,5 milliarder kroner, som gjør det til tidenes nest dyreste bilde.

Stort sett blir bildene solgt for alt fra noen titusen til flere titalls millioner dollar.

Foto: AP

Tilhørte konservator

Bildene har tilhørt den tidligere kunstkonservatoren Orrin Riley ved Guggenheim-museet i New York. Da han døde i 1986 arvet hans partner Susanne Schnitzer bildene.

Hun døde da hun ble påkjørt av en søppelbil på Manhattan i 2009. Schnitzers pårørende visste ikke hvilke verdier som var i lagerrommet hun etterlot seg, og bestemte seg for å selge det til Killen.

Killen har vært i kontakt med en kunstkonservator som bekrefter at bildene er ekte.