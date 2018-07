Skal bygge 100 m² stor katedral av havplast

– Vi vil bidra til å sette fokus på selve problemet med forurensingen, men også vise at plastsøppel kan forvandles til noe vakkert eller interessant, sier Synne Skjulstad.

Forskeren forteller at smykkeprosjektet til Seabling fikk positiv oppmerksomhet på konferansen «Jewellery in the 21sth Century: Digital Meets Handmade» i USA tidligere i år. Der ble hun invitert til å holde en workshop for smykkedesigner-utdanningen på Fashion Institute of Technology, også i New York.

Seabling har også et samarbeid på trappene med Nordic Ocean Watch i Hoddevik.