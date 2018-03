Kulturministeren: – Jeg tror folk flest har godt av dette

– Jeg tror folk flest har godt av dette, fordi det er en stor vekker om hvordan informasjon blir brukt.

Dette sier kulturminister Trine Skei Grande (V) om Cambridge Analytica-saken.

I helgen ble det kjent at privat informasjon fra 50 millioner Facebook-brukere skal ha blitt brukt av analyseselskapet Cambridge Analytica uten samtykke.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å lage algoritmer som kan målrette politisk reklame mot velgere. Selskapet Cambridge Analytica ble kjent etter at de bistod den nå amerikanske presidenten, Donald Trump, under valgkampen i 2016.

– Jeg tror det kan bli en stor vekker for folk når de ser hvordan informasjon kan bli misbrukt på denne måten, sier Grande.

Kulturministeren tror sosiale medier kommer til å innse at vårt personvern også er en vare som vi er villige til å betale for.

– Jeg tror at vi fremover kommer til å se at de også tilbyr oss tjenester som handler om å ta vare på den private informasjonen om oss og at de ikke kan brukes av andre på den måten der, sier hun.

– Vi må bruke markedsmakten

Etter at saken ble kjent, skrev tusenvis under emneknaggen #deletefacebook at de skulle slette sin Facebook-profil. Facebook aksjen falt med nesten ti prosent mandag og tirsdag denne uken.

– Det handler ikke bare om vår bevissthet, men her må også vi som borgere bruke markedsmakten vår. Det er klart når folk nå går inn og sletter Facebook-kontoene sine og Facebook raser på børsen, da bruker vi vår markedsmakt mot denne typen aktører og det tror jeg kommer til å fremtvinge løsninger der vårt personvern blir gitt mer verdi, sier Grande.

– Bør folk slette Facebook-kontoene sine?

– Det tør ikke en kulturminister å oppfordre folk til å gjøre. Folk må være bevisst på hva de legger ut. Og så tror jeg at vi bør rope et stort varsko til denne typen sosiale medier om at hvis de kødder med vår privat informasjon så kommer de til å miste markedsmakten sin, understreker Grande.

– Misbruk av våre relger

Facebook sa i en e-post til NRK tidligere denne uken at de vil gjennomføre en omfattende intern og ekstern gransking for å finne ut om informasjonen det gjelder fortsatt eksisterer.

– Det er her fokuset vårt ligger da vi er forpliktet til å kraftig håndheve våre retningslinjer for å beskytte folks informasjon, skriver Paul Grewal, VP og assisterende generaladvokat i Facebook, i uttalelsen.

Han skrev videre at hvis rapportene viser seg å være sanne, er dette et stort misbruk av deres regler.

BEKLAGER: Facebook-sjef Mark Zuckerberg beklaget i et intervju med CNN i går kveld. Foto: Stephen Lam / Reuters

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har beklaget i et intervju med CNN og sier han gjerne stiller i vitneboksen hos Kongressen «hvis det er det riktige å gjøre».

– Dette var et stort tillitsbrudd, og jeg beklager at dette har skjedd, sier Zuckerberg i intervjuet.

Den tidligere direktøren i Cambridge Analytica, Alexander Nix, har tidligere nektet for at selskapet har brukt privat informasjon fra Facebook. Selskapet har ikke besvart NRKs henvendelser.