Klaus Hagerup er død

Klaus Hagerup var forfattar, dramatikar, regissør, omsetjar og utdanna skodespelar. Han var med å starte opp regionteateret for Troms og Finnmark, Hålogaland Teater, i 1971. Her skreiv han også teaterstykket «Det er her æ høre tel», som blei gjennombrotet for teateret.

Hagerup arbeidde også ved Den Nationale Scene og Nationaltheatret.

– Noreg har mista ein av sine aller mest folkekjære forfattarar. Bøkene for barn og ungdom er like mykje leste av vaksne menneske som av unge, som i stor grad skuldast Hagerups eigenarta blanding av sprudlande fabulering og djupt alvor, skriv Aschehoug i ei pressemelding.

Han debuterte som forfattar med diktsamlinga «Slik tenker jeg på dere» i 1969. Han har også skrive ei rekke skodespel, romanar og noveller. I 1988 kom biografien «Alt er så nær meg» om mora Inger Hagerup. Hagerup fekk heidersprisen under Brage-utdelinga i november i år.

– Ein gjennomført humorist

Litteraturkritikar i NRK, Anne Cathrine Straume, seier at Hagerups bortgang var ei trist melding å få. Hun meiner han var ein av våre aller mest verdsatte barnebokforfattarar.

– Han hadde trua på språket og litteraturen, og har vore oppteken av magien i orda, av bøker, og av korleis litteratur faktisk er eit middel for å forstå andre. Kanskje også til å gjere verd til ein litt betre stad, sier Straume.

Ho skildrar Hagerup som ein mangslungen forfattar, og som ein sann gjennomført humorist.

- Bøkene han har skrive er så morsame, og spesielt å høyre han lese sjølv. Men det er ordentlig innhald, og ofte ein meir alvorlig undertone.