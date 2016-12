Allerede i 2012 fikk Hagerup en idé til en julekalender. Hun kontaktet søsteren Hilde og faren Klaus og lurte på om de ville være med på å skrive.

Resultatet ble årets store julekalender fra NRK – Snøfall.

Serien handler om ni år gamle Selma som bor hos sin strenge nabo Ruth. Hun drømmer om å finne sin biologiske familie, og en dag finner hun portalen til julenissens by.

Hanne innrømmer at hun har sittet foran TV-skjermen og sett sin egen historie utspinne seg hver kveld. Og flere ganger tatt til tårene.

– Når man skriver manus, så sitter man i en boble i over to år og knoter for å få ting til å gå opp. Derfor har det vært fantastisk å se hvordan man har tatt historien videre. Jeg gråt gjennom alle de første episodene fordi jeg var så rørt. Det var helt utrolig å se, avslører hun.

Forfatterteamet Hanna Hagerup (t.h.) Hilde Hagerup (t.v.) og Klaus Hagerup til NRKs julekalender 'Snøfall'. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vanvittig

Hagerup er full av lovord til alle som har vært med på å ta historien til skjermen

– Jeg har ikke vært så spent på hvordan det ender, vi har jo skrevet manuset, men jeg har vært veldig spent på hvordan det har blitt løst. Det har vært fantastisk, man har virkelig gjort en kjempejobb i alle ledd, skryter hun.

Hun er også rørt av tilbakemeldingene hun har fått av noen av de snaut million seerne som har sett på. Både gamle og nye venner, familie og totalt ukjente har tatt kontakt.

– Responsen har vært helt vanvittig, den har virkelig vært god. Vi vet hvor stor en julekalender er, men at det skulle bli så stort? Det har også vært gøy at en del voksne og tenåringer har vært interessert. Det hadde vi kanskje ikke forventet.

Snakket om grenser

Allerede før Snøfall ble vist fikk julekalenderen reaksjoner fra ulike hold. Blant annet fra Norsk fosterhjemsforening som mente fosterbarn kunne ta skade av den.

Hagerup syntes en scene med Winter, spilt av Vidar Magnussen, fra episode 6 var litt skummel. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Enkelte mente også at den tidvis kunne være for skummel for små barn. Hagerup innrømmer selv at scenen der Winter gikk inn i Mørke og øynene hans gikk i svart var litt skremmende.

– Jeg tenkte «dette var skikkelig skummelt». Men jeg syntes samtidig det var veldig stilig gjort, forteller hun.

Hun var likevel trygg på at barna ikke ville bli for skremt.

– Vi har samarbeidet tett med NRK fra starten av og diskutert både universet og det visuelle. Vi snakket mye om hvor grensene skulle gå. NRK Super tar barn veldig på alvor og det er ingenting som ikke er skikkelig gjennomtenkt. Den episoden ble testet på mange barn for å se reaksjonene, men de ble skremt på riktig måte, sier hun.