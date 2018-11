Han skriver bøker for hånd – nå er han Bragepris-vinner

Torsdag kveld ble årets Bragepriser utdelt i klassene skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse. I tillegg ble hedersprisen delt ut.

LYKKE: Vinnerne av Brageprisen 2018 med kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Siss Vik / NRK

Vinner: Skjønnlitteratur

Tittel: «Når landet mørknar»

Forfatter: Tore Kvæven

Forlag: Det Norske Samlaget

Vinner av Brageprisen for skjønnlitteratur: Tore Kvæven med boka «Når landet mørknar». Foto: Siss Vik

Boka er en av årets store anmelderfavoritter og har bare fått femmere og seksere. Den historiske romanen er lagt til middelalderen og år 1293, og utspiller seg på Grønland der livet blir tøffere og tøffere. Et hardt klima utvikler seg, og konflikter mellom gammel sedvane, hedenskap og kristendom blusser opp.

Brageprisjuryen fremholdt særlig forfatterens språk i sin begrunnelse: «Gjennom et rikt og lekent språk maler Tore Kvæven fram en både dramatisk og magisk vakker fortelling fra vikingtidens Grønland.»

Foto: Samlaget

Da NRK møtte forfatteren hjemme på gården i Sirdal i Vest-Agder tidligere i år fikk vi et innblikk i en forfatterhverdag som er ... annerledes. Kvæven holder 220 sauer, jobber som lærer og skriver bøker. Ikke nok med det. Han skriver for hånd. Gjerne på en skitur med NRK på slep.

– Mange ganger synes jeg det jeg skriver ute er blant det beste jeg skriver, fortalte Tore Kvæven.

Anmelderne har vært unisont begeistret:

«Tore Kvævens nye historiske roman om menneskene i middelalderen er så mesterlig og makeløst skildret at VGs anmelder måtte lese noen kapitler flere ganger», skrev VG i sin anmeldelse og trillet sekseren på terningen.

Dagbladet var også imponert: «En imponerende dannelsesroman fra vikingtida.»

Da NRK møtte forfatteren etter utdelingen røpet sauebonden og forfatteren at han nå jobber med tre nye bøker.

– Blir det tilbake til fortiden igjen?

– Nei. Jeg skriver en bok lagt til framtiden, røper den ferske prisvinneren.

Vinner: Barne- og ungdomsbøker

Tittel: «Elven»

«Elven» Forfatter: Anna Fiske

Anna Fiske Forlag: Cappelen Damm

Vinner av Brageprisen for barne- og ungdomsbøker: Anna Fiske. Foto: Maja Hattvang

Boka følger tenåringen Helena, som føler seg utenfor både hjemme og blant jevnaldrende, i jakten etter sin egen stemme og sin egen plass.

Juryen er begeistret: «Dette er en brennende intens melodi en ikke kan skru av, en vakker komposisjon med poetisk vidd og spennende dramaturgi».

Boka treffer også anmelderne:

«Anna Fiske skriver frem både erkjennelse og mestring i denne historien, der flere parallelle utfordringer følger med nærmest ukommentert. Livet er ikke enkelt. Men det er mulig å ta grep om det», skriver NRKs anmelder Anne Cathrine Straume i sin bokanmeldelse.

«Nært og personleg om å oppdage sin eigen styrke. [...] Sjenansen og utanforskapet, talentet og det gryande motet – kjensleregisteret er truverdig og lett å kjenne seg att i», skriver Dag og Tid i sin anmeldelse.

– Det betyr masse for meg å motta denne prisen, men jeg ble veldig overrasket. Jeg tror jeg besvimte litt i stolen da navnet mitt ble ropt opp, sier Fiske til NRK etter utdelingen.

Vinner: Sakprosa

Tittel: «Hvem sa hva?»

«Hvem sa hva?» Forfatter: Helene Uri

Helene Uri Forlag: Gyldendal

Vinner av Brageprisen for Sakprosa: Helene Uri. Foto: Henriette Mordt / NRK

Boka handler om kvinner og menn og språk.

– Menn har gjennom tidene dominert samfunnet. Dette har smittet over på språket, slik at vi har båret denne arven med oss. Vi drasser rundt på språklige uttrykk, selv om vi gjerne har kvittet oss med meningene som uttrykkene refererer til, sa Uri til NRK da vi snakket med henne om boka tidligere i år.

Juryen er imponert over hva boka forteller oss om språket og kjønn, men også av forfatterens eget språk:

Foto: Margret Helland / NRK

«Denne gangen briljerer hun på̊ sakprosafeltet med sin elegante kombinasjon av språklig fagkompetanse og evne til å spille på̊ alle tangenter –sakkunnskap, varm humor, spiss ironi og hjertelige og smertelige observasjoner. Alt formulert godt [...]»

Helene Uri har også slått an blant anmelderne:

«Uri gir eit bittertglitrande forsvar for kvifor modernisering av språket er naudsynt om vi vil vite kva vi signaliserer til jenta som ein dag kan bli ingeniør, lege, regissør eller minister», skriver Klassekampen i sin anmeldelse.

«Skarpt, innsiktsfullt og vittig om hvordan vårt forhold til kjønn påvirker språket», skrev Dagbladet i sin anmeldelse.

– Jeg hadde irritert meg over at det sto den norske bokprisen med stor B på alle skjermer og bannere her inne, men nå er det glemt, sa Uri fra scenen til latter fra salen.

Vinner i åpen klasse: Populærvitenskap for voksne og barn/ungdom

Tittel: Menneskets grunnstoffer

Menneskets grunnstoffer Forfatter: Anja Røyne

Anja Røyne Forlag: Kagge Forlag

Vinner av Brageprisen i åpen klasse: Anja Røyne. Foto: Kagge

Boka handler om byggeklossene vi og vår verden er laget av, og Røyne lurer på hva som skjer om vi går tomme for alt vi trenger i samfunnet? Fosfor, karbon, kobber eller jern. Kan vi hente det vi trenger fra verdensrommet?

Prisvinneren takket mormoren sin fra scenekanten: For at hun hadde lært henne om naturen. Røyne sa hun håpet at hun selv ville lære oldebarna sine om natur når hun ble 92, i en verden som da er bedre enn den er nå.

– Og for at den skal bli det, må vi alle ta et tak. Jeg håper boka vil bli et lite bidrag i så måte.

Juryen skryter av en interessant bok som tar opp store spørsmål via de minste partiklene:

«Fysikeren skriver i et tydelig språk, hele tiden med en uredd evne til å gå inn i de store spørsmålene som angår oss alle, noe som løfter boken opp til et eksistensielt nivå, samtidig som hun forbinder fysikk med leserens dagligliv.»

Etter utdelingen fortalte forfatteren, som ellers arbeider som forsker og foreleser ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo at hun syntes det var enormt stas å gi ut bok, og i tillegg vinne en Bragepris.

– Det artigste med å gi ut bok er å bli lest, sa Røyne.

Hedersprisen 2018: Klaus Hagerup

Vinner av hedersprisen 2018: Klaus Hagerup. Foto: Aschehoug

Skuespilleren, dramaturgen og forfatteren Klaus Hagerup har en Bragepris i beltet fra før (1994), i tillegg har han vunnet blant annet Kulturdepartementets litteraturpris (2) og Kritikerprisen.

Hederspris-vinneren var hjemme syk torsdag kveld, så det var døtrene hans Hilde og Hanne Hagerup som kom på scenen og mottok hederen på vegne av sin far:

– Jo eldre han blir, jo mer langsynt blir han. I betydningen; han sier han husker bedre nå hvordan det var å være 10 år enn det han gjorde da han var 17.

Juryens begrunnelse: Hedersprisen Ekspandér faktaboks Forfatteren har uttalt følgende om seg selv: «Min mor var forfatter, min far skrev barnebøker og min bror debuterte med en samling skisser da han var femten år gammel. Med så mye skriving rundt meg, var jeg fast bestemt på at jeg i alle fall ikke skulle bli forfatter når jeg ble stor. Et treigere yrke kunne jeg vanskelig tenke meg.» Årets hedersprisvinner er først og fremst en fremragende forteller, uansett sjanger, uavhengig av form og format. En intens fortellerglede – og formidabel formidlingsevne er gjenkjennelig i tekstene. Med en mildt insisterende stemme, gjenkjennelig og personlig med stor omsorg og raushet for karakterene sine. Karakteristisk for forfatteren er den uløselige blandingen av dypt alvor og ellevill humor. Og grunnlaget for humoren kan paradoksalt nok være at forfatteren tar sine karakterer, som ofte kan være outsidere, så grunnleggende på alvor. Vi har med en kunstner å gjøre som kan trylle frem latter – som gråtens forløsende tvillingsjel, og omvendt. Det er fristende å sitere Jens Bjørneboe: Hele kunsten å lære seg å leve betyr å holde fast på latteren. Forfatteren har skrevet film, skuespill, fjernsynsserier, hørespill, romaner, noveller og dikt og har en imponerende produksjon bak seg, både som dramatiker og som skjønnlitterær forfatter. Fra slutten av 80-tallet har han først og fremst markert seg som romanforfatter og har mottatt flere litterære priser for bøkene sine, og er oversatt til flere språk. Forfatteren henvender seg til lesere i alle aldere, men det er spesielt med barne- og ungdomsbøkene han trer frem som en av våre aller største skrivekunstnere. Det er fortellinger med undring, fantasi og energi og upåtvungen klokskap, og nesten alltid med en gjenkjennelig språklig lekenhet. Hedersprisvinneren er en av de få som skriver all alder-litteratur. Han har en unik evne til å formidle barne- og ungdomsperspektivet innsiktsfullt, troverdig, ømt, og veldig ofte vidunderlig humoristisk, og på en slik måte at fortellingene også treffer den voksne leseren midt i hjertet. Årets hedersprisvinner er Klaus Hagerup.

