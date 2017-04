Klar for rettssak om å få gå på teater på søndager

Det er Norsk Skuespillerforbund som har stevnet Det Norske Teatret. Spørsmålet som skal prøves er ikke om teatret skal kunne spille på søndager eller ikke, men hvilken avtale som skal gjelde.

SJEFEN: Erik Ulfsby er teatersjef ved Det Norske Teatret. Foto: Roald, Berit / Scanpix

– De fleste norske teatre spiller på søndag, så det er ikke omstridt. Arbeidsretten skal ta stilling til om vi har anledning til å avtale dette lokalt slik vi har gjort her på teatret.

Skuespillerforbundet mener arbeidet på søndager bør reguleres av en sentral avtale, sier teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret til NTB.

– Ikke mindre fri

Skuespillerforbundet har stevnet Det Norske Teatret for Arbeidsretten etter at den lokale avtalen om søndagsarbeid gikk ut i april i fjor. Da teatret ønsket å forlenge den og innføre teater på søndag som en fast ordning, reagerte Skuespillerforbundet.

– Vi mener at Det Norske Teatret spiller søndagsforestillinger i et omfang som strider mot den overenskomsten vi har, sier forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

KJEMPER FOR SKUESPILLERNE: Knut Alfsen er forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund. Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

Også han understreker at saken ikke gjelder om det skal spilles søndagsforestillinger.

– Også innenfor den gjeldende avtalen kan det spilles søndagsforestillinger, men spørsmålet er i hvor stort omfang det kan skje, sier han.

Teatersjef Erik Ulfsby sier at for ham er det viktig for å understreke at det ikke er noen konflikt på Det Norske Teatret om å spille på søndagene.

– Det er en misforståelse at dette har medført at skuespillerne våre har fått mindre fri. Det har de ikke. Vi har lagt om arbeidsordningene slik at våre skuespillere nå har mer fri i helgene enn de hadde tidligere. De får også ekstra økonomisk kompensasjon for søndagsspilling, sier Ulfsby.

Siden 2013

Det Norske Teatret har spilt på søndager siden høsten 2013. Første forestilling ut var barneforestillingen "Tonje Glimmerdal".

– Vi hadde et ønske om å spille på søndag fordi vi vil ha et teater som er mer åpent enn stengt. Søndager er en etterspurt dag, ikke minst for barnefamilier. Det har gitt teatret økte inntekter. Dette er inntekter som går med til å øke produksjonen og tilsette flere kunstnere, sier Erik Ulfsby.

Arbeidsretten skal se på tolkningen av en paragraf i Overenskomst for teatrene som gjelder fritid og arbeid.

I tillegg til Det Norske Teatret har Skuespillerforbundet stevnet Norsk teater- og orkesterforening og Spekter. Arbeidsretten i Oslo har satt av tre dager til saken.