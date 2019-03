– Ikke i dag, svarer Pia Skevik (37) kontant.

Programlederen har i årevis fått nordmenn til å svinge seg til Thriller og Bad, både på dansegulvet og i NRKs radiokanaler. Men etter å ha sett «Leaving Neverland» på en egen forhåndsvisning, har Skeviks kjærlighet til Michael Jackson fått seg en alvorlig knekk.

– Jeg har sittet og tenkt på hvordan det blir å trykke på play-knappen på musikken hans. Det kommer jeg nok ikke til å gjøre i overskuelig fremtid.

BRUDDET: Her tar kjærlighetsforholdet til Michael Jackson slutt for Pia Skevik. Foto: Sunniva Tillson/NRK

Dokumentaren der Wade Robson og James Safechuck forteller om årevis med seksuelt misbruk fra Michael Jackson da de var barn vises på NRK søndag. Filmanmeldelsene alene har fått folk til å spørre seg: Orker jeg å høre på musikken hans hvis dette er sant?

Musikkjournalist og Stjernekamp-dommer Thomas Felberg (47) er også rystet etter visningen. Han kan plutselig ikke se for seg en deltager i Stjernekamp fremføre en Michael Jackson-låt på TV i neste sesong:

– Akkurat nå tenker jeg det er helt feil å ha en ung person som synger Michael Jackson i et familieprogram.

Vi har invitert de to erfarne musikkjournalistene på en privat visning av «Leaving Neverland» for å hjelpe oss med et spørsmål vi møter ofte i disse dager: Kan vi skille kunsten fra artisten?

STØRST: Albumet «Thriller» fra 1982 innehar fortsatt rekorden som verdens mestselgende album.

Før visningen har Felberg og Skevik litt ulik inngang til superstjernen. Som heavyrocker var Thomas Felberg ikke egentlig fan av Jacksons musikk, men har likevel et dypt forhold til artisten:

– Michael Jackson er det største popartisten som har eksistert. Han satte standarden for moderne musikkindustri. Jeg kan fint leve uten å høre på musikken til R. Kelly (som også er anklaget for seksuelt misbruk i en ny dokumentar, journ.anm.), men det er ingen som ikke kjenner til Michael Jackson - om du bor i Larvik eller på Jamaica.

For Pia Skevik har denne saken en personlig dimensjon:

UNGDOMSFORELSKELSE: Pia Skevik har elsket Michael Jackson siden albumet «Bad». Foto: Epic Records

– Min første kjærlighetsgave var «Bad»-albumet på vinyl da jeg var åtte år gammel. Da var jeg solgt. Og den første konserten jeg var på var Michael Jackson i 1992.

Skevik påpeker hvor mange som er berørt av denne musikken:

– Ettersom han ble superstjerne som femåring, har Michael Jackson vært lydsporet til livet til over tre generasjoner. Det er helt unikt.

Da Michael Jackson døde i 2009 ble Skevik hentet inn for å lage en spesialsending om superstjernen på P3. Pia gråt på lufta.

Nå gruer hun seg til å se dokumentaren.

– Jeg forbereder meg på en kjærlighetssorg.

En etter en har store helter falt fra pidestallen etter avsløringer og anklager om seksuelle overgrep: Bill Cosby, Louis CK, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Woody Allen og R Kelly. Og nå altså, den aller, aller største artisten, anklaget for det aller, aller verste: Seksuelt misbruk av barn.

Alle foreldres mareritt

Det tar ikke lang tid inn i dokumentaren før reaksjonene melder seg. Når Wade Robson forteller om seksuelle tilnærmelser han opplevde som syvåring, grøsser de begge.

Pia Skevik, som har to små barn selv, utbryter med gru:

– De var jo så små! De var jo så små!

Wade Robson sier han var syv år da de seksuelle overgrepene begynte. Foto: Amos Pictures

Hun synes det er vanskelig å forstå at mødrene lot barna sine dra på turné alene med Jackson og sove i senga til en voksen mann.

– Michael Jackson hadde 100 ansatte på Neverland, skyter Felberg inn.

– Noen må ha skiftet sengetøyet etter at Jackson sov der med guttene og skjønt hva som har skjedd. Jeg ville likt å hørt noe fra dem i filmen.

Tror på ofrenes historie

Jackson-familien har tatt sterk avstand fra påstandene om overgrep og kaller Robson og Safechuck for løgnere på jakt etter penger. Ettersom det ikke finnes fysiske bevis for de angivelige overgrepene, avhenger saken helt av de to mennenes troverdighet.

De sier det er umulig at deres bror kan ha misbrukt de to mennene.

KONTROVERSIELL: Regissør Dan Reed i midten, flankert av Wade Robson (t.v.) og James Safechuck (t.h.) Foto: Taylor Jewell / AP

NRKs to musikkjournalister tror på Wade Robson og James Safechucks beretninger:

– De forteller veldig like historier om Michael Jacksons fremgangsmåte for å komme i en seksuell relasjon til dem, konstaterer Felberg når vi er halvveis i filmen.

Skevik og Felberg mener imidlertig dokumentaren er ensidig, og hadde vært styrket av å ha flere kilder:

– Hvorfor får vi ikke høre noe fra de som jobbet på Neverland, spør Felberg?

– Ikke for å bortforklare ting, men det er jo ikke bare én som har sviktet i den saken her. Det er mange hundre folk i apparatet rundt Jackson som må ha dekket over misbruket eller sett bort, sier Skevik.

Feldberg påpeker at folk egentlig har mistenkt at noe var galt i mange år.

– Jeg var blant dem som syntes Michael Jackson begynte å bli litt creepy på 90-tallet. Jeg trodde på anklagene mot ham i de to rettssakene som endte med forlik. Men så har vi liksom glemt det hele eller bagatellisert det etter han døde, og ikke tenkt på det igjen før denne dokumentaren bringer det på banen igjen.

– Musikken er besmittet

I filmens første minutt sier Wade Robson at han fortsatt anerkjenner Michael Jackson som en stor artist og et kreativt geni. Så hvorfor er det ikke greit for oss å skille musikken fra mannen?

Skevik kjenner litt etter, før hun forklarer hvorfor musikk og artist henger så tett sammen i hennes øyne:

– Fordi Michael Jackson blandet det så innmari selv. Han tok med de kidsa på turné. Han plukket de som var mest fan av musikken hans, de som danset som han, de som ville være som han. Så han kan ha brukt kunsten sin for å begå overgrep. Det gjør at jeg trenger litt tid før jeg hører musikken igjen.

IDOL: Jimmy Safechuck i Michael Jackson-jakka si. Å bli venn med Michael Jackson var et eventyr for ham og hans familie. Foto: Privat / HBO

Felberg hører ikke daglig på Michael Jackson. Men han kjenner også et ubehag som nå smitter over låtene:

– I likhet med Pia må jeg må fordøye dette litt. Han har noen låter som vil stå uansett. Men jeg er overbevist om at Michael Jackson var pedofil. Også i våre dager er det mange barn som digger Michael Jackson. Som far har jeg sett jentene mine synge og danse til musikken hans. Jeg tror noen av låtene kan gjøre meg litt kvalm nå.