Michael Jacksons datter tilbakeviser selvmordsrykter

Kjendisnettstedet TMZ skriver at Paris Jackson (20) er på sykehus i stabil tilstand etter et selvmordsforsøk lørdag kveld norsk tid.

Paris Jackson tilbakeviser dette med en krass Twitter-melding, og kaller kilden til disse ryktene for «løgnere»:

TMZ siterte anonyme kilder i Jackson-familien som skal ha sagt at selvmordsforsøket var en direkte følge av den svært omdiskuterte dokumentaren «Leaving Neverland».

Dokumentaren hadde premiere i USA for to uker siden. Der kommer Wade Robson og James Safechuck med beskyldninger om at de ble seksuelt misbrukt som barn av Michael Jackson.

Før premieren forsvarte Paris Jackson sin avdøde far.

Jackson-familien bestrider pedofili-påstandene i «Leaving Neverland»: – Vi kjenner broren vår

Omstridt dokumentar

Historiene i dokumentaren kommer fram 25 år etter at begge mennene nektet for at det skulle ha skjedd noen overgrep. Benektelsen kom da en annen gutt, Jordan Chandler, varslet om angivelige overgrep i 1993.

Safechuck forteller at han den gangen nektet for at det hadde skjedd overgrep, fordi han var redd for at han selv ville bli arrestert.

Dokumentaren har blitt hyllet for å gi ofre for seksuelt misbruk en stemme, samtidig har den blitt kritisert for å være ensidig, og kun belyst fra ofrenes perspektiv.

Jackson-familien kritiserer at de ikke fikk komme til orde i filmen, og at heller ingen av Michael Jacksons støttespillere eller forsvarere får slippe til.