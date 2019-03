Michael Jacksons liv – en rask innføring

1958. Start. Michael Joseph Jackson blir født i Gary i Indiana, USA. Han er den syvende i rekken av ni barn.

1968. Gjennombrudd. Popgruppa Jackson 5 opptrer på USAs største TV-sendte show «The Ed Sullivan show» for aller første gang. De er fem brødre. I midten står minstemann Michael på 10 år. Det er han som kommer til å bli størst.

1970. «Jacksonmania». De fem brødrene topper Billboard-lista og er plateselskapet Motowns nye favoritter. Brødrenes store forbilder, The Supremes, skyves ned fra tronen.

STJERNE: Michael Jackson i 1972. Liten gutt, stor stjerne. Foto: David F. Smith / AP

1979. Store-Michael. Barnestjernen slipper sin første plate som voksen artist, 21 år gammel. «Off The Wall» blir en stor kommersiell suksess og Michael Jackson er med dette etablert som en av de største i popverdenen.

1982. Megasuksess. Artisten gir ut det som blir verdenshistoriens mestselgende plate. Sju av ni låter når topp 10 på Billboard. Om Michael Jackson noen gang har hatt et noenlunde normalt liv, er det over nå. Han er verdens største artist.

«Thriller» har solgt nærmere 70 millioner på verdensbasis.

HEFTIG: Musikkvideoene fra Thriller-plata var påkosta og satte en ny standard. Foto: AP

1983. «Moonwalk». Unger i hele verden går bakover mens det ser ut som om de går framover. Michael Jackson har danset gjennom hele karrieren, men det er «moonwalken» som blir hans signatur-move. 50 millioner TV-seere ser dansetrinnet for første gang da en Jackson-konsert direkteoverføres i mai 1983.

POWER-TRIO: President Ronald Reagan og kona Nancy Reagan sammen med popkongen Michael Jackson. Foto: Str / Reuters

1985. «We Are The World». Lionel Ritchie og Michael Jackson skriver en av verdens mest kjente sanger, som synges av verdens største artister. Alle pengene fra «We Are The World» går til de sultrammede i Etiopia.

STJERNELAG: Lionel Richie, Daryl Hall, Quincy Jones, Paul Simon og Stevie Wonder under innspillingen. Foto: AP

1987. Oppfølgeren. Jackson følger opp «Thriller» med nok en kjempesuksess. «Bad» dundrer inn på topp på stort sett alle lister verden over. Plata selger langt over 20 millioner eksemplarer.

KICKSTART: Michael Jackson under åpningskonserten for USA-turneen i Kansas City i 1988. Foto: Cliff Schiappa / AP

1988. Neverland. Michael Jackson kjøper Sycamore Valley Ranch og døper den om til Neverland. Ranchen er oppkalt etter øya som eventyrfiguren Peter Pan kommer fra – gutten som ikke ville bli voksen.

1992. Første mistanke. Michael Jackson kjører gjennom Beverly Hills da bilen hans plutselig får motorstopp. Jackson ringer et lokalt bilutleiekontor og ber om hjelp. Eieren spør kona June Chandler-Schwartz om hun kan kjøre ut for å hjelpe popstjernen. Med seg i bilen tar hun med seg sønnen Jordan på 12 år, som er en stor Jackson-fan.

PORTAL: Inngangen til Neverland Ranch. Foto: Mark J. Terrill / AP

Det blir et hyggelig møte. Jackson og Chandler-Schwartz utveksler telefonnummer og kort tid etter begynner Jackson å få regelmessige besøk av Jordan. Gutten blir med popstjernen på turné og overnatter ofte på Neverland Ranch.

1993. Beskyldninger. Jordans far anklager Michael Jackson for overgrep mot sønnen hans, og krever 20 millioner dollar av popstjernen for å ikke offentliggjøre anklagene. Faren tar med sønnen til en psykiater, der han forteller i detalj hva Jackson skal ha gjort med han.

Psykiateren rapporterer samtalen til politiet, som starter etterforskning. Anklagene skaper overskrifter over hele verden. Familien saksøker Michael Jackson for 30 millioner dollar.

FLYFOTO: Neverland Ranch i 1993. Foto: AP

Partene kommer fram til et forlik på over 23 millioner dollar, og Michael Jackson blir aldri dømt.

Flere barn blir trukket inn i etterforskningen. Blant andre den da 10 år gamle gutten Wade Robson. Gutten forsvarer Jackson på dette tidspunktet, og forklarer at han bare sov i samme seng som Jackson, og at de begge hadde pysjamas på.

1993. Jackson blekner. Superstjernen forteller Oprah Winfrey om en pigmentsykdom som gjør at han gradvis mister brunfargen og blir hvitere. Jacksons gradvis endrede utseende har vært gjenstand for spekulasjoner igjennom mange år allerede.

OMVISNING PÅ NEVERLAND: Michael Jackson og Oprah Winfrey i 1993. Foto: Str / Reuters

1994. Henleggelse. Politiet henlegger etterforskningen og konkluderer med at det absolutt ikke finnes noen bevis for at Michael Jackson har gjort noe kriminelt mot guttene som besøker ham på ranchen.

1994. Ekteskap. Kongen av pop gifter seg med dattera til Elvis, Lisa Marie Presley. De skiller seg etter to år.

SUPERKJENDIS-PAR: Michael og Lisa Marie i 1994. Foto: Laurent Rebours / AP

1997. Han får barn. Jackson og hans andre kone, Debbie Rowe, får en sønn. Prince Michael Jackson jr. kommer til verden 13. februar. Dattera Paris Michael Kathrine Jackson blir født året etter.

PAR: Michael Jackson og Debbie Rowe i 1996. Foto: Chris Pizzello / AP

1999. Ny skilsmisse. Michael Jackson og Debbie Rowe går fra hverandre.

2002. Balkong-saken. Michael Jackson viser fram sitt tredje barn, Prince Michael Jackson II (som han har fått med en surrogatmor), dinglende utenfor kanten av den franske balkongen til hotellrommet i 6. etasje. Hendelsen vekker oppstandelse. Popikonet beklager det hele senere.

VISER GULLET: Michael Jackson viser fram sønnen Prince Michael II. Bildene går verden rundt. Foto: AP

2003. Det smeller. Dokumentaren «Living with Michael Jackson» blir sendt på britisk og amerikansk TV i februar. Mye av dokumentaren dreier seg om Jacksons vennskap med gutten Gavin Arvizo. Det kommer fram at Arvizo ofte har delt seng med popstjernen, og anklagene fra 90-tallet kommer igjen opp til overflaten.

Arvizo vitner om at Jackson har mishandlet ham flere ganger. Politiet i Santa Barbara gjenåpner etterforskningen av Michael Jackson.

Neverland Ranch gjennomsøkes og Michael Jackson blir arrestert. Han blir løslatt mot en kausjon på tre millioner dollar.

En måned senere blir Jackson tiltalt for barnemishandling.

MØTER PRESSEN: Jackson på vei ut av retten i Santa Barbara i 2005. Foto: Robyn Beck / AP

2005. I retten. Rettssaken mot Michael Jackson begynner. Flere tidligere ansatte på Neverland Ranch vitner om at han har utført upassende seksuelle handlinger mot mindreårige, blant andre Jordan Chandler og «Hjemme Alene»-stjernen Macaulay Culkin.

BARNESTJERNE: Macaulay Culkin i 1991. Foto: Malcolm Clarke / AP

(Sistnevnte har hele tiden hevdet at han aldri har sett Michael Jackson gjøre noe upassende med noen.)

Flere går også ut og forsvarer Jackson – blant andre Wade Robson og James Safechuck, som også har besøkt Neverland ranch i barndommen.

FORSVARTE JACKSON: Wade Robson på vei inn i retten i 2005. Foto: Carlo Allegri / AP

Jackson blir frikjent på alle punkter. Han reiser aldri tilbake til Neverland Ranch.

2009. Comeback! I februar annonserer Michael Jackson at han skal holde 30 konserter (blir senere oppjustert til 50 ifølge flere medier) på London 02 arena i England.

Konsertmarathonet skal starte i juli samme år. Billettene blir revet vekk. Jackson har vært borte fra rampelyset lenge. Forventningene er skyhøye.

2009. Død. 25. juni dør 50 år gamle Michael Jackson av hjerteinfarkt etter å ha tatt en overdose av propofol, som er et kraftig beroligende anestesimiddel.

Legen hans blir senere dømt for uaktsomt drap og soner to år i fengsel.

DØMMES: Dr. Conrad Murray i retten i 2011 der han dømmes til fire år. Foto: Paul Buck / AP

2013. Nytt søksmål. Wade Robson saksøker boet etter Michael Jackson, året etter gjør James Safechuck det samme.

2017. Søksmål avvises. Safechucks og Robsons anklager blir avvist av retten i California.

2017. Intervju med nye opplysninger. Den britiske dokumentaristen Dan Reed møter Wade Robson og James Safechuck og har flere timelange samtaler med hver av dem over tre dager.

Guttene som tidligere har forsvart Michael Jackson, kommer nå med en helt annen versjon.

2019. Dokumentar sjokkerer. Dokumentaren «Leaving Neverland» kommer ut på HBO i USA. Den skaper overskrifter over hele verden. NRK sender en redigert versjon, søndag 10. mars.