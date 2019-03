Nær 1,3 millioner så premieren av «Leaving Neverland»

1,285 millioner mennesker benket seg foran TV søndag kveld, da første delen av den omdiskuterte dokumentaren ble sluppet på HBO, ifølge tall fra markedsanalyse- og meningsmålingsbyrå Nielsen.

Bare scientologi-dokumentaren «Going Clear» (1,7 millioner) og «Bright Lights» (1,6 millioner), som handler om avdøde Carrie Fisher og Debbie Reynolds, hadde større seertall på HBO premierekvelden, ifølge den amerikanske nettsiden TheWrap.

Da første del av den fem episoder lange dokumentarserien «OJ Simpson: Made in America», hadde premiere på TV-kanalen ESPN, var seertallet til sammenlikning på 3,4 millioner, ifølge nettstedet.

Simpson ble, i likhet med Michael Jackson, frikjent i retten etter at han ble siktet for drapet på sin daværende kone Nicole Brown Simpson og hennes venn Ronald Goldman i 1994.

POPSTJERNE: Det har stormet rundt avdøde Michael Jackson etter at dokumentaren «Leaving Neverland» rullet på TV-skjermen for første gang søndag. Foto: Nyhetsspiller

Boikotter popstjernens musikk

«Leaving Neverland» skildrer historiene til Wade Robson og James Safechuck, som begge hevder det ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson som barn.

I etterkant har radiostasjoner i flere land valgt å boikotte spillingen av den avdøde superstjernens sanger på ubestemt tid.

I New Zealand har statseide RNZ trukket sangene fra radioen, ifølge The Guardian. Det samme har den kommersielle radiokanalen MediaWorks, som begrunner avgjørelsen med at de har rettet seg etter hva lytterne deres selv ønsker å høre på.

Også i Canada har tre radiostasjoner meldt at de kommer til slutte å spille sangene til den avdøde popstjernen, deriblant CKOI, Rythme og The Beat, skriver avisen.

NRK har også vært blant kanalene som mandag besluttet at Michael Jacksons låter skulle tas ut av spillelistene på P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars. På TV var det heller ingen planer om å sende musikk av Jackson de nærmeste ukene.

Tirsdag gjorde derimot NRK om på avgjørelsen etter at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen begrunnet omgjørelsen med at NRK må skille mellom kunsten og kunstneren.

– Vi må skille mellom kunsten og kunstneren, selvsagt er det en normal prosess at vi er varsomme og ikke publiserer innhold og kulturuttrykk som ikke passer sammen. Men vi skal ikke gå til et generelt forbud mot å spille Michael Jackson de neste ukene, sa han.

Leaving Neverland publiseres i NRK TV søndag 10. mars klokken 06.00, og vises på NRK 2 samme kveld klokken 22.50.