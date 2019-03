Dokumentaren «Leaving Neverland», der de to mennene Wade Robson og James Safechuck forteller om grovt seksuelt misbruk de hevder ble begått mot dem av Michael Jackson, har fått internett til å koke.

Dokumentaren har blitt hyllet for å gi ofre for seksuelt misbruk en stemme, men har også høstet sterk kritikk.

Kritikken går blant annet ut på at dokumentaren er for ensidig, fordi det kun er Robson, Safechuck og deres familiemedlemmer som får komme til orde.

I et intervju med det amerikanske magasinet «Rolling Stone», reagerer brødrene til Michael Jackson – Marlon, Jackie, Tito – og Titos sønn, Taj, kraftig på fremstillingen av ham. De reagerer også på at de aldri ble kontaktet av dokumentarskaperen for å gi sine synspunkter på saken.

– HBO er et stort selskap. Man skulle jo tro de ville sjekke om det som ble sendt var fakta? Det finnes ingen fakta. Han ringte ikke Jackson-familien, sier Marlon Jackson i intervjuet.

– Han ringte heller ikke Michaels venner eller andre som kjente Michael, som elsket Michael. De snakket ikke med noen av disse vennene, tilføyer Jackie.

De mener selv at det er umulig at deres bror kan ha misbrukt de to mennene.

– Vi kjenner broren vår. Denne dokumentaren er veldig ensidig, sier Marlon til magasinet.

FAN: Wade Robson tilbrakte mye tid med sitt den gang største idol, Michael Jackson. Foto: Wade Robson archive/Amos Pictures

Ikke første gang

Det er ikke første gang Michael Jackson har blitt beskyldt for å ha seksuelt misbrukt barn. Han var blant annet siktet for dette i 2003, men ble frikjent i 2005.

Robson og Safechuck har tidligere nektet for at sangeren har opptrådt upassende mot dem. Kritikerne, blant dem Jackson-familien, mener det er mistenkelig at de to senere valgte å endre historien sin.

– De fant ingen bevis. Ikke bare det, men Robson og Safechuck vitnet og sa Michael aldri hadde gjort noe uanstendig mot dem. Historien forandrer seg hele tiden. De er fortsatt involvert i et søksmål mot boet til Michael Jackson. Dette handler om penger, hevder Marlon.

Wade Robson har tidligere saksøkt boet etter Michael Jackson for flere hundre millioner dollar, men fikk ikke medhold da tidsfristen for å saksøke en avdød person hadde gått ut. Safechuck saksøkte på sin side boet ett år senere, men fikk heller ikke medhold. Begge har senere anket dommen.

Jackson-familien mener søksmålene aldri ville ha skjedd dersom broren deres fortsatt var i live.

– Tror du de ville ha gjort dette hvis Michael fortsatt levde? Ikke sjans! Min bror er ikke her lenger, så han er et lett bytte, sier Jackie til magasinet.

På spørsmål om det ikke er mulig at det kan ha skjedd noe uten at familiemedlemmene var klar over det, svarer familien at de mener de kjente broren sin godt nok til å vite hva han var i stand til å gjøre – og ikke.

– Jeg kjenner broren min. Han er ikke sånn, sier Jackie.

Selv utsatt for overgrep

Taj Jackson, nevøen til den avdøde popstjernen, skal selv ha blitt utsatt for overgrep da han var barn. Han mener bestemt at han ville ha merket det dersom noe ulovlig hadde funnet sted.

– Man blir veldig følsom overfor andre som har opplevd det samme. Selv om de benekter det, så ser du det, sier han til magasinet.

Til tross for beskyldningene, tror ikke familiemedlemmene at folk som kjente den avdøde stjernen, kommer til å tro på det som kommer frem i dokumentaren.

– De som elsker Michael, som kjenner Michael slik vi i familien gjør, kommer ikke til å tro på historien. Dette er bare en rask måte å tjene penger på. Det er alt det er, avslutter Marlon.