Jusprofessor om «Amundsen»-saken: – Det er ikke opphavsrett på fakta brukt i en film

– Det er ikke opphavsrett på fakta. Hvis en forsker oppdager noe nytt, har man ikke opphavsrett på sine funn, sier Olav Torvund.

Han er jusprofessor ved Universitetet i Oslo, som blant annet jobber med opphavsrett.

Torvund har ikke sett filmen «Amundsen» og uttaler seg på generelt grunnlag.

I dag fortalte NRK om at skaperne bak «Amundsen»-filmen, som har premiere i dag, kan ha brukt materiale som opprinnelig ble presentert i biografien til Tor Bomann-Larsen, uten å spørre om lov.

Historien om elskerinnene og informasjon om det betente forholdet mellom Amundsen-brødrene, som er filmens hovedkonflikt, er Bomann-Larsens historiske funn under arbeidet med biografien.

Forlaget Cappelen Damm, som har gitt ut biografien undersøker om dette er brudd med opphavsretten og god skikk. De vurderer å ta kontakt med advokat.

Ikke lov å stjele fortellergrep

Tor Bomann-Larsen har ikke blitt kontaktet av filmselskapet under arbeidet med manuset til filmen og navnet hans er ikke nevnt på rulleteksten.

Men ifølge jusprofessoren trengte ikke filmen å hverken ta kontakt, eller å kreditere historikeren. Met ett unntak.

– Hvis det er faktiske opplysninger som er brukt i filmen, så er ikke de opphavsrettslig vernet. Men hvis de har brukt fortellergrep fra boken i filmen eller basert dialog på hvordan noe står skrevet i en biografi, så kan det være opphavsrettslig vernet, sier Torvund.

JUSS: Olav Torvund er jusprofessor ved Universitetet i Oslo og jobber blant annet med opphavsrett.

Stig Andersen, som laget dokumentaren «Frosset hjerte» i 1999, basert på Tor Bomann-Larsens bok, mener filmen har stjålet vesentlige fortellergrep fra Bomann-Larsens bok.

– Jeg mener det er åpenbart at den måten historien er fortalt på i filmen er basert på Bomann-Larsens bok. Siden kvinnene i Roalds liv og forholdet mellom brødrene er en er så stor del av måten filmen er fortalt på, sier han.

– Kan ikke ta eierskap til historien

– Uenig, svarer Alexander Wisting.

Han er etterkommer av Oscar Wisting som var med Roald Amundsen på ekspedisjon, og har selv skrevet en nyere biografi om Roald Amundsen.

PROVOSERT: Alexander Wisting, som også har skrevet biografi om Roald Amundsen, mener at ingen kan ta eierskap til historiske fakta i en film. Foto: Kagge Forlag

– Jeg føler at forlaget og Tor Bomann-Larsen prøver å ta eierskap til Roald Amundsens historie. Ingen kan ta eierskap til det, sier han.

– Men var ikke Bomann-Larsen den første som skrev om det tidvis dårlige forholdet mellom brødrene Amundsen, og om elskerinnene til Roald?

– Mye av materiale som er i boken til Tor Bomann-Larsen var kjent fra før hans bok kom og det er foredlet mange ganger etterpå. Blant annet i min bok.

Wistings biografi har også vært en viktig bok i arbeidet med manuset, forteller filmskaperne til NRK. Men Wisting lever godt med at heller ikke han er kontaktet eller kreditert.

– Jeg er bare glad for at filmen bruker det jeg har funnet og skrevet, sier han.

Tor Bomann-Larsen selv ønsker ikke å kommentere saken.

Produsent for «Amundsen», Espen Horn, fra selskapet Motion Blur, sier til NRK at Bomann-Larsens bok er en av flere bøker og dokumentarer de har lest og sett i arbeidet med manuset. Og at siden de ikke kun har forholdt seg til en bok, er det ikke grunn til å kontakte kilden.