Mener «Amundsen» kan ha stjålet materiale fra kjent biografi

Det finnes flere bøker som på ulikt vis forteller om livet til polfareren Roald Amundsen.

Det mest omfattende verket er historiker Tor Bomann-Larsens biografi «Roald Amundsen».

Boken tar for seg hele livet til den kjente polfareren, men også hans bror Leon og Roalds elskerinner får god plass i boken.

Fredag har storfilmen «Amundsen» premiere. Filmen handler om polfarerens liv, men også her spiller broren Leon og Roalds elskerinner viktige roller i handlingen.

Historien om elskerinnene og informasjon om det betente forholdet mellom Amundsen-brødrene, som er filmens hovedkonflikt, er Bomann-Larsens historiske funn under arbeidet med biografien.

Tor Bomann-Larsen har ikke blitt kontaktet av filmselskapet under arbeidet med manuset til filmen. Navnet hans er ikke nevnt på rulleteksten. Og da det var førpremiere på Colosseum kino onsdag kveld, med blant andre kulturministeren og stortingspresidenten til stede, var ikke Bomann-Larsen invitert.

Nå vurderer forlaget Cappelen Damm, som har gitt ut biografien, å kontakte advokat.

Prøvd å kontakte produsentene

Forlaget vil undersøke om filmselskapet kan ha brukt noen av Bomann-Larsens historiske funn, uten å spørre om lov.

ROALD: Norges mest kjente polfarer, her spilt av Pål Sverre Hagen i filmen «Amundsen». Foto: SF Studios

– Når noen av detaljene i filmen ligger så nært opp mot stoff som i utgangspunktet ble mest kjent gjennom biografien til Tor Bomann-Larsen, så må vi undersøke hvordan dette henger sammen, sier Anette Slettbakk Garpestad i Cappelen Damm Agency, som forvalter rettigheter for forlaget.

Hun forteller at forlaget tidligere har prøvd å kontakte produsentene av filmen for å høre om hvilke kilder de brukte.

– Vi ble egentlig avfeid og fikk et noe ullent svar, sier Garpestad.

Reagerer kraftig

Tor Bomann-Larsen selv ønsker ikke å kommentere saken.

Stig Andersen derimot, som laget dokumentaren «Frosset hjerte» i 1999, basert på Tor Bomann-Larsens bok, har sett filmen og reagerer sterkt.

– Det er for meg helt uforståelig at filmskaperne ikke har tatt kontakt med ham som har laget den mest grundige biografien, og den historikeren som har funnet frem informasjon om to av elskerinnene og som belyste forholdet mellom brødrene.

REAGERER: Dokumentarist Stig Andersen mener filmselskapet burde tatt kontakt med Tor Bomann-Larsen. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Andersen var en av dem som ble invitert til førpremieren onsdag kveld.

– Jeg reagerte på at han ikke blir kreditert på rulleteksten. Det er for meg totalt ubegripelig, sier dokumentaristen.

Har ikke kun forholdt seg til en bok

Produsent for «Amundsen», Espen Horn, fra selskapet Motion Blur, bekrefter at han ble kontaktet av forlaget for en tid tilbake. Han mener han svarte slik han gjør i dag:

– Bomann-Larsens bok er en av flere bøker og dokumentarer vi har lest og sett i arbeidet med manuset. Og jeg har stor respekt for den boken. Men vi har ikke kun forholdt oss til en bok. I den grad vi ikke bruker en direkte kilde i manusarbeidet, så er det ikke grunn til å kontakte kilden, sier produsenten.

Horn sier at filmselskapet ikke har vært i kontakt med noen andre som har laget biografier eller dokumentarer om Amundsen.

– Vi ville lage vår uavhengige versjon av Roald Amundsen.

– Men er det ikke naturlig å likevel ta kontakt med den som har laget en av de mest omfattende biografiene?

– Jeg skjønner at Bomann-Larsen reagerer på det, men jeg er ikke enig at vi burde tatt kontakt. Da måtte vi i like stor grad tatt kontakt med alle de andre kildene.

På spørsmålet om hvorfor Bomann-Larsen ikke var invitert til førpremieren svarer Horn at dette var en privat setting for familie, venner og kolleger.

– Jeg føler vi har opptrådt redelig og ordentlig, men jeg tar gjerne en prat med både Bomann-Larsen og forlaget, avslutter Horn.