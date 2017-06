Julie Andem hylles av fansen etter «Skam»-avslutningen

SERIESKAPER: Julie Andem. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fansen har grått, gruet og gledet seg. Seint lørdag kveld var det duket for siste episode av «Skam», Norges største TV-suksess noensinne. I sosiale medier hyller nå fansen serieskaper Julie Andem.

– Kjære Julie Andem. Dette er til deg. Takk for at du laget dette, som gjorde at hele Norden, verden og ikke minst Norge satt stille og fulgte med. Du har skapt dette, og du har ikke bare veltet hele Skandinavia, men hele verden. Det er blitt kult å være norsk. Det skulle man aldri trodd, skriver en av medlemmene i fangruppen Skam-fanside for deg over 20 år på Facebook.

Flere deler også «Skam»-minneord på Twitter.

På Instagram har administratoren bak fansiden Skamfansofficial skrevet noen ord om hva serien har betydd for henne:

– Jeg kan ikke uttrykke hvor overveldet jeg er akkurat nå. Hvor redd jeg er. Hvor utrolig emosjonell jeg er. Kjære «Skam», du var den beste i livet mitt i år. Jeg kan ikke få sagt hvor mye denne serien har hjulpet meg. Så takk. Tusen tak.

– Skammer meg ikke lenger

Gjennom fire sesonger har Andem tatt for seg tema som vennskap, seksualitet, religion, psykisk helse og voldtekt. Det går ikke upåaktet hen hos fansen.

– Takk for at du skapte en saklig dialog om de mest betente og tabubelagte tema som islam, homoseksualitet, psykisk sykdom og ensomhet. Takk for at du våget å stille dumme spørsmål med mål om å bli opplyst, skriver en danske i fangruppen Kosegruppa DK.

Hun skriver videre at hun håper at dialogen kan fortsette utenfor skjermen, uten å gå i konflikt.

– Jeg skammer med ofte over debatter om disse temaene på sosiale medier, men etter å ha blitt kjent med Kosegruppa DK og trådene her inne, så skammer jeg meg ikke lenger, avslutter hun.

I løpet av lørdag kveld og natt til søndag har nesten 200.000 seere fått med seg avslutningen på «Skam».

Ifølge NRK analyse strømmet 162.000 det siste klippet av TV-serien på P3 sine «Skam»-sider natt til søndag. I tillegg har 33.000 sett hele den siste episoden samlet i NRKs nettspiller.

Medieanalytiker Espen Blystad hos NRK Analyse sier at tallene trolig vil øke betraktelig.

– Feiger ut

Selv om fansen jubler og gråter, så er anmelderne mer delt i sin begeistring.

Anmelder Vilde Sagstad Imeland i VG skriver at den fjerde og siste sesongen skuffer ved å unnvike den egentlige konflikten. Hun triller terningkast 4.

Men i Aftenposten er tonen en annen. Anmelder Cecilie Asker triller terningkast 6, og skriver: «Tørk Skam-tårene, tidenes beste norske TV-serie gjør det eneste rette».