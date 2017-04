Dansker på «Skam»-safari: – Vi synes det er så gøy

– This shit is about to go down.

I går ble første klipp fra siste sesong av «Skam» tilgjengelig. Et klipp mange fans utålmodig har ventet på rundt omkring i verden.

Mandag hadde noen av de mest hardbarka «Skam»-tilhengerne hadde tatt turen til Oslo for å være i «Skam»-seriens hjemby nå som de endelig kan kose seg med nye episoder.

Ordene i sitatet over tilhører to av disse «blodfansene», som uttalte dem nærmest synkront klokken 13:28 mandag, sekunder før bildene fra den nye episoden fylte PC-skjermen deres.

Danske Simon Falk (41) og Carina Dahl (41) er en del av Kosegruppa DK – den største fangruppen for «Skam» utenfor Norge med nærmere 43.000 medlemmer.

Sammen med fire andre likesinnede fra Kosegruppa DK er de i Oslo på en «Skam»-safari der de reiser rundt omkring i byen og begeistret besøker noen av de mest sentrale stedene i serien.

Sagene kirke en favoritt

Vi fulgte gjengen på denne for dem spesielle mandagen, hvor første stopp var Sagene kirke.

Første stopp var Sagene kirke der en av Simons favorittscener ble spilt inn. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

– Sist jeg var i Oslo var jeg i Sagene kirke. Da jeg kom inn begynte orgelet å spille. Så jeg tenkte «ok, hvem sitter der og ser på at jeg kommer inn?». Det var litt spesielt, forteller Simon Falk, som også er en av lederne i den danske «Skam»-gruppen.

Fullt så nifst ble det ikke denne gangen, da kirken var stengt. Men Falk forteller også at det var magisk å gå inn i Sagene kirke den gangen og betrakte rommet hvor scenen «O helga natt» ble spilt inn – en scene som han opplevde som veldig sterk.

Kriken er derfor hans favoritt-location fra «Skam».

Men kirken var dessverre stengt denne gangen. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

– Min er glassheisen på Radisson Blu Plaza Hotel, forteller Carina Dahl på bussen på vei til neste stoppested.

– Har du vært der?

– Ja, to ganger, men den var stengt nå så vi kunne ikke dra dit, sier hun.

På vei til neste stopp diskuterte gjengen hva som var dere favorittsteder fra Skam, og sjekket siste Skam-info. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Møte med Even

Men hva er vel innspillingssteder målt opp mot å faktisk møte skuespillerne i serien?

På neste stopp, restauranten Ett Bord i Oslo, får ikke de danske tilhengerne bare en pust i bakken og mulighet til å se det splitter nye klippet, men gjengen får også et uplanlagt møte med Even, eller Henrik Holm som han egentlig heter.

På Ett Bord i Oslo ble det et uplanlagt og ekstremt hyggelig møte for den danske fansen. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

– Det er veldig, veldig, veldig hyggelig, sier Falk, mens han forsøker å holde følelsene i sjakk.

– Ikke begrens deg selv, svarer den unge skuespilleren fra Oslo.

– «Skam» har vist meg at man skal gjøre det man er glad i. Selv om det er å komme hit for å se Oslo og locations fra «Skam». Vi synes det er så gøy, sier Falk til Holm.

Møtet med Even fra Skam måtte selvsagt legges ut på Sosiale medier og på sidene til Kosegruppa DK. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Like før «the shit was about to go down», satt gjengen spent rundt datamaskinen og telte ned. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

I Kosegruppa DK er de ekstremt opptatt av Skam - Hartvig Nissens skole. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Avsluttet på «episenteret»

Så da er det bare en ting å gjøre, nemlig å fortsette å ha det gøy. Så danskene drar videre. Og de har et klart mål i sikte.

– Dette er episenteret for hele «Skam», sier Falk mens de betrakter fasaden på Hartvig Nissens skole på Frogner i Oslo.

– Det er så fint, legger Dahl til, idet gjengen tar til seg og nyter inntrykkene fra deres siste stopp på mandagens safari.

Turen ble avsluttet på stedet som aller mest forbindes med Skam, nemlig på Hartvig Nissens skole i Oslo. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Men hva er det egentlig med denne TV-serien som får dansker i 40-årene til å runde Oslo gang på gang? Dette er nemlig tredje gang disse drar på «Skam»-tur til Oslo.

– Det kan godt hende vi ser eldre ut, men vi er alle sammen 17 år inni oss, sier Dahl, og legger til:

– Jeg har vært i de situasjonene, jeg har opplevd det. Jeg har vært Eva, jeg har vært Noora, jeg har vært Isak. Jeg har hatt alle de følelsene som de går gjennom i serien. Det gjør at det blir meg.