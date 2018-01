Josefine blir ikke kvitt «Noora»

Hun vet ikke helt hva hun skal si til det britiske kronprinsparet.

– Kanskje jeg skal si sånn: «William, have you moved to London, with another woman?» Neida!

Josefine Pettersen ler. Men hun gleder seg til å møte prins William og hertuginne Kate når de kommer til Norge i februar for å besøke «Skam-skolen» og skuespillerne i serien.

For hun blir ikke kvitt «Noora»-karakteren med det første. Rollen lever videre, selv blant de kongelige.

– Det blir stas å møte dem altså. Kan jeg bare kalle han «prince», eller hva er reglene egentlig?

MUSIKALROLLE: Pettersen spiller i musikalen «Hair» ved Oslo Nye Teater. Foto: LP Lorentz/Oslo Nye Teater

Liker å være noen andre

I fjor spilte hun Samatha Fox i musikalen «Robin Hood – Rai Rai i Sherwoodskogen» på Trøndelag Teater. Om få dager det premiere på musikalen «Hair» ved Oslo Nye Teater – hvor Pettersen spiller en av rollene.

NRK Lørdagsrevyen møter en spent 21-åring bak scenen.

– Da «Skam» var over og jeg begynte å spille teater følte jeg ting falt på plass. Jeg tenkte: Å, dette vil jeg gjøre. Det føles veldig fritt å ha som jobb å kunne kle seg ut og være noen andre på scenen.

– Har du tenkt til å fortsette med å gjøre roller på scenen?

– Det er det jeg gjør nå, og det skal jeg gjøre så lenge det er gøy. Men jeg har veldig langt igjen med å bli kjent med meg selv som skuespiller. Jeg driver fortsatt og lærer, sier hun på klingende Sigdal-dialekt.

En liten kommune i Buskerud med rundt 3500 innbyggere.

«Noora» sitt ansikt

Selv om Pettersen har hatt flere roller på teaterscenen det siste året, er hun fortsatt «Noora» for de fleste nordmenn.

KJENT ROLLE: Her er Josefine Pettersen som «Noora» i en en kjent scene fra serien «Skam». Foto: NRK

– Folk flest vet jo ikke hvem jeg er utenom «Noora». Det er hennes fjes de har sett på TV. Så da skjønner jeg at de ikke tenker på at det fjeset også kan være noen andre.

– Hvordan føles det, at ansiktet ditt alltid forbindes med «Noora»?

– Jeg syntes det er naturlig at folk tenker det. Det viktigste er at jeg kjenner igjen mitt eget fjes. Jeg har ikke noe behov for å si til verden jeg ikke er «Noora».

Hun bærer fortsatt karakteren med seg. Bokstavelig talt.

– Jeg har noen sko som var «Noora» sine, som jeg går med av og til. Da tenker jeg på henne.

Pettersen har også kontakt med flere av skuespilleren i serien.

– Vi møtes og drar på turer iblant. Vi kommer alltid til å ha noe spesielt til felles. Og jeg er veldig takknemlig for å ha vært med på «Skam». Uten det hadde jeg aldri vært der jeg er i dag.