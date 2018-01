Det britiske hertugparet besøker Norge for første gang 1. og 2. februar.

Nå er programmet for besøket offentliggjort. Sammen med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit skal Kate og William blant annet besøke Hartvig Nissens skole i Oslo – skolen som var kulisse for den populære serien, og som Skam-fans fra ulike land har valfartet til.

De skal møte skaperne bak og skuespillerne fra NRKs suksess-serie Skam.

Julie Andem skal regissere amerikanske SKAM

«Skam» blir europeisk GLEDER SEG: P3-sjef Håkon Moslet setter stor pris på Kate og Williams fokus på Skam og ungdommers situasjon. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er veldig hyggelig at William og Kate vil hilse på når de er på disse kanter. Vi setter selvsagt pris på en slik kongelig anerkjennelse. Fra før av vet vi at Mette-Marit er begeistret for serien. Det er kanskje hun som har tipset William og Kate, sier redaksjonssjef Håkon Moslet i NRK P3.

Etter det NRK kjenner til, skal hertugparet møte Skam-skuespillerne Josefine Frida Pettersen (Noora), Ulrikke Falch (Vilde), Iman Meskini (Sana), Ina Svenningdal (Chris), Tarjei Sandvik Moe (Isak) og Carl Martin Eggesbø (Eskild).

Moslet gleder seg stort til besøket.

SKAM-SKOLEN: Skam-fans fra hele verden har valfartet til Hartvig Nissens skole i Oslo, skolen hvor vennegjengen i Skam gikk. Foto: Edin Babic / NRK

– Jeg tror det blir et morsomt møte mellom skuespillerne og det engelske hertugparet. Samtalen vil nok dreie seg rundt Skam og de universelle problemstillingene som tas opp i serien.

Seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser

Skam er blitt hyllet for å ta opp viktige temaer, som blant annet seksuelle overgrep, kroppspress, legning og psykisk helse.

Hjelpetelefoner opplevde økt tilgang fra ungdommer som ville snakke om angst, selvmordstanker og generelle vansker, og takket serien for å ha skapt økt åpenhet.

Ifølge en pressemelding fra Slottet skal Kate og William diskutere utfordringer som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser, med skuespillerne, elever og lærere på «Skam-skolen».

– Dette er stort, en verdensbegivenhet, og vi gleder oss veldig. Vi har hørt at de ønsker å komme hit som en konsekvens av serien Skam, så det er åpenbart at den har nådd de britiske øyer og fått stor oppmerksomhet der, sier rektor Hanna Norum Eliassen til NRK, som legger til at besøket planlegges i samarbeid med ambassaden, Slottet og politiet.

Dette er planene for Kate og Williams Norges-besøk Ekspandér faktaboks Prins William og hertuginne Kate ankommer Oslo lufthavn om formiddagen torsdag 1. februar. Første post på programmet er privat lunsj, før det britiske hertugparet skal vises rundt i Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken.

Torsdag ettermiddag besøker hertugparet, sammen med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, norske og britiske oppstartsbedrifter og gründere i kontorfellesskapet Mesh i Oslo.

Deretter blir det middag på Slottet torsdag kveld, hvor både kong Harald og prins William skal holde taler. Kong Harald og dronning Sonja er vertskap for middagen.

Fredag 2. februar skal hertugparet og det norske kronprinsparet besøke Hartvig Nissens skole i Oslo, skolen som ble internasjonalt kjent gjennom NRK-serien Skam, for å møte skaperne og skuespillerne bak Skam. De skal snakke med elever, lærere og skuespillere om utfordringer mange unge møter, som identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser.

Etter «Skam-besøket» er Kate og William invitert til privat lunsj med kronprinsparet på Skaugum.

Etter lunsj avsluttes besøket i Holmenkollen sammen med kronprinsparet. De kongelige gjestene skal besøke Skimuseet, tårnet og hoppbakken, før de skal til Øvresetertjern ved Tryvann for å møte barn «og se hvordan lek og friluftsliv er en naturlig del av oppveksten i Norge,» heter det i en pressemelding fra Slottet.

TIL NORGE: Prins William og hertuginne Kate kommer til Norge 1. og 2. februar. Sammen med blant andre Skam-skuespillerne vil de under besøket rette søkelys mot psykisk helse og ungdommers utfordringer. Foto: POOL / Reuters

Har vært åpne om egne vansker

Det britiske hertugparet har engasjert seg spesielt i psykisk helse og står, sammen med prins Harry, bak kampanjen «Heads Together».

De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre fysiske og mer synlige helseproblemer, og for at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.

I SORG: Prins William og lillebror prins Harry var bare 15 og 12 år gamle da moren, prinsesse Diana, døde. I ettertid har de fortalt hvordan de har slitt etter dødsfallet. Foto: ADAM BUTLER / AFP

Prins William og prins Harry har selv vært åpenhjertige om hvordan de har slitt etter at de mistet moren, prinsesse Diana, da de var henholdsvis 15 og 12 år gamle.

Prins Harry (nå 33) har fortalt at han har vært på sammenbruddets rand flere ganger og valgte å søke profesjonell hjelp som 28-åring.

Også prins William har snakket om vanskene han har hatt etter at han mistet moren i så ung alder.

Han har beskrevet det som at han fortsatt bærer på en følelse av sjokk, selv 20 år etter dødsfallet, og understreket viktigheten av å snakke om smerten.

– Jeg har vært ubeskrivelig lei meg. Det har vært dager hvor jeg har følt at jeg skulle bryte sammen, men jeg har lært å takle det, og jeg har snakket om det. På de dårlige dagene har jeg aldri vegret meg for å snakke om hva jeg føler, sa prinsen i et intervju med det britiske magasinet GQ i fjor.

Han understreket at målet til de to prinsene og hertuginnen med «Heads Together»-kampanjen, er å «knuse tabuet» knyttet til psykisk helse.

– Jeg er sjokkert over hvor mange som lider i stillhet. Det er vanskeligere for folk å be om hjelp når det er så mye skam knyttet til dette, så vi må bli kvitt tabuet og stigmatiseringen. Alvorlig talt, det er det 21. århundre.

TOK VERDEN MED STORM: Den internasjonale oppmerksomheten rundt Skam skjøt virkelig fart i sesong 3, som fortalte historien om kjærlighetsforholdet mellom Isak og Even, og om Evens bipolare lidelse. Foto: NRK

