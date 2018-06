Jakob Oftebro klar for Gålå etter ulukka

Skodespelaren Jakob Oftebro fekk alvorlege brannskadar under innspelinga av TV-serien «Hamilton» i Stockholm i mai. Skadane gjorde at han måtte halde seg innandørs, og fleire prosjekt han skulle medverke i, blei sette på vent.

Blant anna skulle han gjenta suksessen frå i fjor, der han spelte «Peer Gynt» saman med faren Nils Ole Oftebro på Gålå. Arrangørane sa i slutten av mai at dei håpa at dei kunne gjennomføre som planlagt, men at skadane gjorde det vanskeleg å få gjennomført prøver som planlagt på dagtid.

Men no melder dei i ei pressemelding at Jakob Oftebro er klar for scenen i august.

– Eg er utruleg glad for at eg får moglegheita til å gjere dette igjen. Eg gler meg til å stå på scenen på Gålå med pappa og alle aktørane ein gong til, seier han.

Blir etterforska

Jakob Oftebro fekk brannskadane under innspelinga av TV-serien Hamilton, der han spelar hovudrolla. Ulukka skjedde då Oftebro skulle spele inn ei scene med opptøyar mellom demonstrantar og politi. Han heldt ein molotovcoctail med brennbar væske, som førte til at han fekk alvorlege brannskadar.

Politiet i Stockholm etterforskar hendinga. Dei vil undersøke om det eigentleg skulle ha vore vatn i flaska, fortalde pressetalsperson Kjell Lindgren i Stockholmspolitiet til NRK i byrjinga av juni.