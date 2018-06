Oftebro-ulykken etterforskes: Kan ha vært feil væske i molotovcocktailen

100 historier som endret verden

BBC har intervjuet forfattere fra hele verden og stilt dem det samme spørsmålet; Hvilke bøker har påvirket samfunnet og holdt seg relevante gjennom generasjoner? Nå presenterer de listen over de 100 bøkene som endret verden. – Listen er ikke noen endelig liste, men et utgangspunkt for diskusjon om hvorfor noen historier fortsetter å gi mening, og hvorfor det å dele dem mellom oss ser ut til å være en impuls for folk som kan starte store endringer, og i noen tilfeller revolusjoner, forklarer BBC.