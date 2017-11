Jagland om media og «kyllingstuntet»: – Har merket meg for livet

I serien «Da vi styrte landet» forteller Jagland om om en svært turbulent tid som statsminister.

I 2002, midt i konflikten med Jens Stoltenberg i Arbeiderpartiet, havnet Jagland på sykehus etter et illebefinnende.

– Hvis jeg ikke hadde hatt min kone og mine to sønner som hadde opptrådt så resolutt som de gjorde, og klarte å stå i den situasjonen, så vet jeg ikke hvordan utfallet hadde blitt, sier Jagland til NRK.

Jagland påpeker at han ble enstemmig valgt som leder på Arbeiderpartiets landsmøte fem ganger, men sier han ble angrepet av anonyme kilder allerede dagen etter.

– Jeg har følt en veldig skyld overfor min nærmeste familie for det de har blitt utsatt for. Familien hadde ikke noen mulighet til å forstå hva som foregikk eller forsvare seg, og de så hvordan jeg ble skrudd ned. Det endte på sykehuset, sier Jagland.

– Ville gjøre narr av pressen

Mens Ap-lederen var innlagt på Rikshospitalet sto pressen utenfor.

Det var da Bård Tufte Johansen i «Åpen Post» tok på seg et gult kyllingkostyme og danset rundt bak TV 2s reporter midt i en direktesending. Stuntet fikk enorm oppmerksomhet, og Johansen beklaget senere oppstyret i et åpent brev.

– Min kone og mine barn måtte gå spissrotgang gjennom et aggressivt pressekorps på sykehuset. Og ble vitne til et «kyllingstunt», som de ikke forsto på annen måte enn at man laget underholdning på en mann som ingen visste ville overleve, sier Jagland.

– Da jeg skjønte hva som foregikk, ba jeg mine foreldre ikke komme på besøk. Jeg ville skåne dem for dette. Alt sammen har merket meg for livet og jeg har alltid siden reagert på det jeg oppfatter som «unfair play», sier han.

Bård Tufte Johansen sier til NRK at meningen var å gjøre narr av pressens «u-sving».

– Etter hardkjøret de hadde hatt mot Jagland, barrikaderte de Rikshospitalet med direktesending full av medfølelse og bekymring for helsetilstanden hans. Det mente jeg var ufølsomt, og altså var tanken mediesatire. Det var direktesending, og derfor trengte jeg bare å «forstyrre» et par minutter før jeg var avgårde igjen.

– Det er altså synd hvis Jagland ikke har forstått intensjonen. Samtidig ser jeg at heller ikke jeg bidro til ro i en tøff tid, sier Johansen.