«Leaving neverland» kommer til Norge. Dokumentarfilmen hvor to menn står fram med påstander om at popstjernen Michael Jackson misbrukte dem som barn, sendes på NRK søndag 10. mars. Den morgenen legges den også ut på strømmetjenesten NRK TV.

Den fire timer lange filmen er delt i to episoder og hadde premiere på filmfestivalen Sundance i januar.

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, mener at historiene og debatten som blir presentert i filmen er viktige nok til at de bør presenteres for et norsk publikum.

– Dette er en film som har vakt stor internasjonal oppsikt. Den fikk mye oppmerksomhet da den ble presentert på Sundance. Den handler også i stor grad om kjente historier, og en konflikt rundt påstander om Michael Jackson som har florert lenge, sier Kalbakk.

– Det som har vært avgjørende for hvorfor vi vil vise filmen, er de historiene som hovedpersonene og andre sentrale kilder presenterer og debatten dette har skapt, sier Kalbakk.

Advarsel om grove scener

Hele filmen starter med en advarsel om at det kommer til å komme detaljerte beskrivelser av seksuelle handlinger med mindreårige. Deretter forteller hovedpersonene Wade Robson og James Safechuck om hvordan de møtte Jackson.

Robson vant en dansekonkurranse da han var sju år, og fikk møte Jackson som premie. Etter dette ble de to venner. Safechuck møtte på sin side Jackson før første gang i forbindelse med en reklamefilminnspilling.

Wade Robson (til venstre) sammen med regissør Dan Reed og James Safechuck (til høyre). Bildet er tatt i forbindelse med lanseringen av filmen. Foto: Taylor Jewell / AP

Dilemma at Jackson ikke kan svare

Etikkredaktør i NRK Per Arne Kalbakk sier at det var en avveining man måtte ta, om man skulle vise filmen eller ikke.

– Michael Jackson er død, og kan ikke svare for seg, og det bringer med seg et grunnleggende dilemma. Vi har fulgt med på debatten i USA og England, som dreier seg om at Jackson-familien ikke ble kontaktet i løpet av arbeidet med filmen, sier Kalbakk.

Kalbakk trekker likevel fram at alle påstandene som kommer fram i filmen har vært oppe i retten, og at Jackson ble frikjent. Dette kommer også tydelig fram i filmen.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Alle påstandene som kommer fram i filmen har blitt kommentert av både familien og den tidligere advokaten til Michael Jackson tidligere, og deres kommentarer fra de omtalte rettssakene er med i dokumentaren. da den allerede er vist for publikum i USA anser vi det som forsvarlig å vise den, sier han.

Familien til Jackson har varslet søksmål mot HBO, som har produsert filmen, for over 100 millioner dollar. Grunnen er at de mener Robson og Safechuck nå har et «finansielt motiv» for å stå fram.

NRK hadde gjort det annerledes

Kalbakk forteller at selv om han syns at filmen er mulig å vise, så ville NRK gjort det annerledes om den var egenprodusert.

– Hadde det vært NRK som hadde produsert filmen, hadde jeg sagt at vi måttet hentet inn nye kommentarer fra familien, vi kommer derfor til å legge på plakater med tekst etter hver av de to delene, hvor Jackson-familiens kommentarer til og kritikk mot filmen blir referert

Filmen kommer til å være tilgjengelig på NRKs strømmetjeneste «NRK TV» fram til 2022. På spørsmål om hva rettighetene kostet, svarer innkjøpsavdelingen i NRK at det er konfidensielt, men innenfor hva man kan forvente av internasjonale filmer av den størrelsen.