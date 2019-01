Ny Michael Jackson-dokumentar med grove overgrepsanklager

Den nye dokumentarfilmen om Michael Jackson starter med en advarsel om grove beskrivelser av seksuelle handlinger med mindreårige.

Den fire timer lange filmen Leaving Neverland presenterer anklager fra to menn som hevder popkongen begikk overgrep mot dem som barn.

Da filmen hadde premiere på filmfestivalen Sundance i går, var det ifølge magasinet Rolling Stone varslet store demonstrasjoner mot filmen, men de ble det ikke noe av.

Man kunne likevel se et mye strengere sikkerhetsopplegg enn vanlig, med blant annet bombehunder og helsepersonell til stede, ifølge Rolling Stone.

To navngitte anklagere

Hoveddelen av filmen baserer seg på intervjuer med to navngitte menn, Wade Robson og James Safechuck, og intervjuer med venner og familiemedlemmene deres.

Anklagerne Wade Robson (t.v.) og James Safechuck (t.h) sammen med regissør Dan Reed i forbindelse med lanseringen av filmen. Foto: Taylor Jewell / AP

Filmen begynner med at de to guttene forteller hvordan de møtte Jackson for første gang.

Australske Wade Robson forteller om at han var helt besatt av musikken til Jackson fra han var ung. Da han var sju år vant han en dansekonkurranse, hvor premien var å få dra på konsert med poplegenden.

På konserten ble han hentet opp på scenen for å vise fram danseferdighetene sine, og fikk være sammen med Jackson etter konserten. Etter dette ble de venner, og Jackson og familien til Robson tilbrakte etter hvert mye tid sammen.

Safechuck var derimot ikke kjempeglad i musikken til Jackson, men de møttes da de spilte i en Pepsi-reklame sammen, hvor Safechuck skulle snike seg inn i garderoben til Jackson og prøve solbrillene hans.

Etter dette ble de etter hvert ble venner, de også. Jackson skal ha spist middag hjemme hos familien til Safechuck mange ganger, ifølge Rolling Stone.

Eskalerte gradvis

Begge mennene forteller om at overgrepene gradvis eskalerte. Fra berøring på overnattingsfester, til langt grovere ting som beskrives eksplisitt i dokumentaren.

De forteller også om at de tenkte dette var normalt, og at det var derfor de aldri sa fra til noen at dette skjedde. De forteller også om at de ble sjalu da Michael Jackson etter hvert flyttet oppmerksomheten til andre gutter.

Filmen gjorde, ifølge Rolling Stone, publikum helt satt ut, og da regissør Michael Reed tok med seg Robson og Safechuck ut på scenen etter filmen skal begge ha fått stående applaus.

Frikjent

Dette er ikke første gang Michael Jackson blir beskyldt for overgrep mot mindreårige. Han var blant annet siktet for dette i 2003, men ble frikjent i 2005.

Etter dette har det vært en lang rekke søksmål, blant annet mot plateselskapene, og en flere har stått fram og fremmet anklager, både før og etter hans død i 2009.