Ingen nåde for «Snømannen» hos amerikanske anmeldere

Norske anmeldere har vært lite imponerte over tidenes største filminnspilling i Norge, Hollywood-adapsjonen av Jo Nesbøs bok «Snømannen». Terningkast to har vært omkvedet, selv om noen også har ment at filmen er langt bedre enn det.

Det har vært knyttet spenning til hvorvidt filmen ville ses med et annet blikk av utenlandske anmeldere, men de første vurderingene av filmen er nedslående.

Opphakket og rotete

Det svært innflytelsesrike amerikanske bransjetidsskriftet Variety har tatt fram slaktekniven, og omtaler filmen som «a major disappointment», altså en stor skuffelse.

De mener at samarbeidet mellom to såpass sterke navn som Jo Nesbø og regissør Tomas Alfredson på papiret høres ut som en optimal idé, men at det er vanskelig å se fingeravtrykk etter noen av dem i «Snømannen».

Filmen omtales som veldig opphakket og rotete, og anmelderen mener det kan virke som at man har prøvd å stifte sammen enkeltscener, og at produksjonsapparatet selv ikke har visst hva de ville lage.

Mangler spenning

Også Hollywood Reporter har sett filmen, og de er heller ikke fornøyd med det de har sett.

Anmelderen skriver at Universal og Working Title kommer til å bli skuffet om de tror dette skal bli en skandinavisk noir-verdenshit.

De mener at til tross for mye talent involvert, så er dette en humørløs film, uten kjemi mellom skuespillere, med dårlige dialoger og med mange løse tråder. Der boka til Nesbø nærmest leser seg selv, så er filmen ribbet for spenning.

De slår fast at filmen ikke er helt elendig, men at den skuffer veldig med tanke på være den blockbuster-storsatsingen den skulle bli.

– For lite tid

Noe av forklaringen på problemene som anmelderne tar tak i, kan ligge i problemer under innspillingen. I går fortalte Alfredson til NRK at han mener at de hadde for kort tid til opptak, og at det gjorde arbeidet med filmen vanskelig.

– Vi hadde en altfor kort opptaksperiode i Norge. Vi fikk ikke med oss hele historien, og da vi kom til klippebordet, oppdaget vi at det var mye som manglet. Det er som når du legger et stort puslespill, og så mangler det biter som gjør at du ikke ser hele bildet, sier Alfredson

Onsdag kveld var det norgespremiere på filmen på Rjukan, mens den slippes på andre kinoer fredag.