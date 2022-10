Ingebrigt Steen Jensen nekter å skamme seg over sykdommen

Det hele startet en morgen ved frokostbordet sammen med hans kjæreste, som jobber som kabinansatt.

– Det var hun som først påpekte at jeg hadde begynt å huske dårlig. Jeg kunne spørre hvor hun skulle fly i dag, også ville jeg stille henne samme spørsmål fem minutter senere, fordi jeg hadde glemt hva hun hadde svart, forteller Ingebrigt Steen Jensen.

Den 17. desember 2021 får forfatteren og idrettslederen som blant annet har gjort seg kjent for sitt engasjement for fotballklubben Stabæk, beskjed om at han har Alzheimers sykdom.

Ingebrigt Steen Jensen i 1992 da han jobbet i JBR reklamebyrå. Foto: Pål Hansen / NTB

– Det var et sjokk. Det kom som lyn fra klar himmel. Selv om kjæresten min hadde påpekt at jeg rotet mye, så forestilte jeg meg ikke dette.

Han fant fort ut at han måtte bearbeide sjokket. For forfatteren var det naturlig å skrive om det.

Det har blitt til boken «Før jeg forsvinner», som kommer ut 5. oktober.

Skammen

Jensen har flere ganger hørt Alzheimer bli omtalt som «skammens sykdom».

– Det blir på en måte den minst heroiske sykdommen man kan ha.

Han mener denne sykdommen ikke er noe man skal prøve å skjule, eller skamme seg over, fordi det rammer nesten helt tilfeldig.

– Det skyldes ikke at du røyker, eller har sittet på sofaen og spist burger. Sykdommen bare kommer, og plukker ut oss som skal få den, sier han.

Fakta om alzheimers sykdom: Ekspandér faktaboks Alzheimers sykdom er en hjernesykdom som er en av de vanligste årsakene til demens

Sykdommen angriper en del av hjernen som har avgjørende betydning for episodisk hukommelse. Cellene i hjernebarken brytes ned og erstattes med avleiringer

De fleste som rammes av alzheimer er eldre, men en av ti er under 65 år når sykdommen bryter ut

Sykdommen begynner med tap av nye minner, og vansker med å lære nye ting. Etter hvert blekes også gamle minner, og pasientene mister grep om tid og sted. Til slutt mister man evnen til å gå og utføre helt dagligdagse gjøremål

70.000 nordmenn lider av demens. Av disse er rundt 60 prosent alzheimer-pasienter (©NTB)

Normalt

Tormod Fladbyer professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo tror at åpenhet rundt sykdommen er veien framover.

– Denne sykdommer er veldig vanlig, så det er veldig fortjenstfullt at Ingebrigt Steen Jensen skriver om dette, sier han.

Han er helt enig med Jensen om at sykdommen ikke er noe man skal kjenne skam over.

– Det rammer så mange pasienter og så mange familier, så at noen går rundt og tenker at dette er noe man bør skjule, er veldig uheldig.

HJELP: Jensen håper boka kan være til hjelp for de som er syke, og menneskene som bryr seg om dem. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Håper den kan være til inspirasjon

Jensen håper boken kan være til hjelp, for folk som er syke, men kanskje mest for dem som står rundt dem.

Det er rundt 100.000 nordmenn som har Alzheimers sykdom. For Jensen betyr det at det er 1.000.000 mennesker som er rammet av sykdommen.

– Da kan denne boken kanskje være til inspirasjon eller hjelp for dem, men først og fremst har jeg skrevet den for meg selv og mine nærmeste.

For Jensen er det viktig å bruke tiden sin, på å håpe og å se det positive.

– I dag var det tåke da jeg gikk ut, men nå har sola kommet frem.