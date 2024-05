– Det er overraskende at Helse Vest velger å bruke så mye mer på kontorplasser enn nødvendig de neste årene.

Det sier overlege Tilde Brock Østborg på Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

I februar ble kontorene til Helse Vest på Forus i Stavanger flyttet til det nye K8-bygget i Stavanger sentrum.

Og kontrastene er store. For mens Østborg og to kollegaer sitter på sykehuset i et trangt rom som minner om et bøttekott, har andre fått kontorplass i et moderne nybygg.

– Jeg unner alle et godt sted å jobbe. Vi har aldri klaget over våre kontorplasser, men forskjellen er jo ganske intens, sier overlegen.

Ifølge Aftenbladet, som omtalte denne saken først, har også flere av sykehuslegene kontor i eldre brakkerigger.

Østborg er også ansatt i Helse Vest, men hun har arbeidsplass på SUS.

NRK forklarer Hvem er Helse Vest og hva gjør de? Hvem er Helse Vest og hva gjør de? Et av fire regionale helseforetak Helse Vest er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Vest har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland. Hvem er Helse Vest og hva gjør de? Fem sykehus i regionen Helse Vest eier følgende helseforetak i regionen: Helse Førde - Førde sentralsjukehus

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Helse Fonna - Haugesund sjukehus

Helse Stavanger - Stavanger un​iversitetssjukehus​

​Haraldsplass Diakonale Sykehus Hvem er Helse Vest og hva gjør de? Driver sykehusene I tillegg til å drive sykehusene har Helse Vest oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse Vest løser oppgaver enten ved at sykehus utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private. Hver av de regionale helseforetakene har et hovedkontor og eier noen helseforetak. Forrige kort Neste kort

I hele landet sliter sykehusene med økonomien. Professor tror milliardunderskudd og kutt blir den nye hverdagen.

4000 kroner per kvadratmeter hvert år

Helse Vest betaler årlig 8 millioner kroner for leie av de nye kontorlokalene.

De har signert en leieavtale for to etasjer i K8 som varer fra høsten 2023 og 15 år frem i tid.

Fellesareal på det nye Helse Vest-kontoret i Stavanger. Foto: Jakub Krzysztof Spadlo / NRK

8 millioner i året vil altså da bli 120 millioner over 15 år.

Eller 4000 kroner per kvadratmeter årlig.

En ny rapport fra Eiendomsmegler 1 viser at man kan leie «høy standard» på Forus, 15 minutter unna Stavanger sentrum, for 1250 kroner kvadratmeteren.

I Stavanger sentrum kan man leie kontorer av høy standard for 2600 kroner kvadratmeteren.

– Helse Vest provoserer de ansatte. Det burde være mulig å få mer for pengene enn dette, sier Østborg.

På dette lille kontoret doserer Østborg cellegift og har tunge telefonsamtaler med kreftpasienter. Foto: Hanne Høyland / NRK

I 2022 gikk Helse Vest 70 millioner kroner i minus.

Er de nye kontorlokalene riktig bruk av penger? Ja! Må jo ta vare på de ansatte😄 Nei! Det kunne blitt brukt på viktigere ting😠 Vis resultat

Professor: – Ikke første gang

Jan Abel Olsen er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT. Han er kritisk til pengebruken.

– Jeg synes dette er oppsiktsvekkende. Dette har en signaleffekt nedover i systemet som de vil komme til å slite med, sier han.

Professor i helseøkonomi Jan Abel Olsen ved UiT. Han sier det ikke er første gang at de regionale helseforetakene viser at de ikke er like opptatt av sin egen pengebruk som hva de krever av sine underliggende helseforetak. Foto: Stig Brøndbo

Han snakker om sykehusene. De regionale helseforetakene driver nemlig sykehusene.

I dette tilfellet er det Helse Vest som for eksempel driver SUS, og også Haukeland universitetssjukehus som er det største sykehuset i regionen.

– Jeg er overrasket over at administrasjonen i Helse Vest ikke ser konsekvensene som slikt sløseri på egen administrasjon vil ha på deres omdømme, kanskje spesielt i Bergen.

Han mener at denne saken gir enda et argument til de som mener at nivået med regionale helseforetak burde avvikles.

– Det er ikke første gang de regionale helseforetakene får kritikk for pengebruken. Helse Nord fikk stor kritikk av antall direktører og lønna de hadde, sier Olsen.

Nordland SV vil legge ned Helse Nord. – Det er bare et spørsmål om tid før de regionale helseforetakene blir lagt ned, sier politiker.

Helse Vest: – Vi traff med de nye lokalene

Bente Aae er kommunikasjonsdirektør i Helse Vest. Hun sier de har vurdert mange alternativer før valget falt på K8.

– Det er viktig for oss å finne lokaler som er gode å jobbe i for våre medarbeidere. Gitt de kriteriene vi har satt for det som skal være en god arbeidsplass, traff vi med de nye lokalene, sier Aae.

Hun forstår at det er ulike syn på at de valgte K8, men hun sier Helse Vest er fornøyde. For de nye lokalene er ifølge Aae nødvendige.

– Vi vet at sykehusene er i en økonomisk vanskelig situasjon, og vi er jo på samme lag her. Rammene for leieavtalene skal være at vi ikke går utover det vi har betalt der vi har vært tidligere, sier hun.

Bente Aae er kommunikasjonsdirektør i Helse Vest. Hun sier det var naturlig for helseforetaket å flytte inn i K8. Foto: Helse Vest

– Ikke det skattepengene burde gå til

Overlege Østborg ved Kvinneklinikken sier sykehuset har store etterslep og mange folk som venter på behandling.

Hun mener denne problematikken burde prioriteres framfor panoramautsikt og flotte tapeter.

– Når helseforetakene står i en kronisk økonomisk skvis, så er det å unne seg luksuriøse kontorlokaler ikke en del av det skattepengene våre burde gå til, sier hun.

Det er ikke en fornuftig måte å bruke pengene på, mener hun.

– Vi er nødt til å ha kontroll på hvordan helseforetakene bruker de ressursene som er tildelt, sier hun.

Aae i Helse Vest sier det er viktig at bygget er sentrumsnært og har gode kollektivforbindelser.

– Vi er ikke så opptatt av hvor stilig bygget er utenpå. Vi er opptatt av at vi har fått gode kontorlokaler som gjør at vi kan jobbe mer effektivt enn tidligere, sier kommunikasjonsdirektøren.

Møterom i de nye lokalene. Foto: Jakub Krzysztof Spadlo / NRK

Ikke alene om å flytte til sentrum

Rapporten fra Eiendomsmegler 1 viser en klar trend i regionen med at bedrifter etablerer seg i sentrum.

Og det gjelder også for resten av landet, ifølge leder for næringseiendom i Stavanger, Jan Inge Røyland.

– Det er i tråd med utviklingen i andre store byer, både i Norge og utlandet. Unge arbeidstakere sier det er positivt å jobbe i byen, blant annet på grunn av servicetilbud og kommunikasjon, sier han.

Høyhuset K8 under bygging i 2023. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal/NRK

Vi vil høre fra deg. Hva tenker du om saken? Bruk kommentarfeltet under:

Hei!

Velkommen til dialog hos NRK. Siden du er pålogget andre NRK-tjenester så slipper du å logge inn på nytt her, men vi trenger ditt samtykke på våre brukervilkår for dialog på nett