Hun blir ny sjef for Nasjonalmuseet

FÅR IKKE FORTSETTE: Direktør ved Nasjonalmuseet, Audun Eckhoff. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hindsbo blir direktør for en åremålsperiode på seks år.

– Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste kulturinstitusjonene i Norden. Nå står vi foran museets mest spennende periode, på vei mot nytt bygg på Vestbanen i 2020. Her ligger en historisk satsing på kunst, og jeg gleder meg stort til å være med på å forme fremtidens nasjonalmuseum, sier Karin Hindsbo i en pressemelding.

Dermed må nåværende direktør, Audun Eckhoff, fratre sin stilling. Eckhoff har vært direktør ved Nasjonalmuseet de siste åtte årene, i en åremålsstilling som egentlig bare varer i seks år.

Karin Hindsbo er dansk, 42 år, og bor i Bergen, hvor hun er leder for kunstmuseene i byen, KODE. Museet har hatt besøksrekord under hennes ledelse.

For ett år siden skrev Hindsbo en kronikk på NRK Ytring hvor hun slo fast at Nasjonalmuseet ikke klarer å ivareta alle sine oppgaver.

– Jobben krever sin kvinne

Hindsbo har også ledet Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, og beskrives som utadvendt, bestemt og uredd.

– Hun må være det, for det er mange som har så sterke meninger om Nasjonalmuseet, også utenfor huset. Det krever sin kvinne, sier Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK.

Hindsbo får en enorm oppgave i fanget. Nasjonalmuseet flytter til nytt bygg ved Vestbanen i Oslo, og om tre år skal det som blir et av Europas største museer stå ferdig. Prislapp: Et sted mellom fem og seks milliarder kroner.

Styreleder Linda Bernander Silseth mener at Hindsbo er en av Nordens dyktigste museumsledere, og vil være rett kvinne til å lede Nasjonalmuseet inn i en avgjørende epoke.

RETT KVINNE: Styreleder Linda Bernander Silseth mener at Karin Hindsbo er en av Nordens dyktigste museumsledere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv.

Vil samarbeide uansett hvem det blir

Ida Bronken, som er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet, sa til Kulturnytt mandag morgen at de vil støtte den nye direktøren uansett hvem det blir.

– Det som er viktig nå er å skape støtte rundt styrets avgjørelse uansett hva de bestemmer seg for, sier hun, og viser til utfordringene de står overfor:

Det store byggeprosjektet, forberedelsene til de store utstillingene, og ansvaret med å lage et faglig solid og variert publikumstilbud for et mye større publikum.

– Vi må legge til rette for et godt samarbeid, oppsummerer hun.

Samtidig er det ikke alle som mener at det er klokt å skifte direktør nå som det er store ting på gang. Mandag morgen, før det ble kjent at Hindsbo fikk jobben, sa professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke til Kulturnytt at det naturlige valget er å la Audun Eckhoff fortsette.

– Det er et kjempedårlig tidspunkt å skifte direktør på. Det er ingen uro på Nasjonalmuseet verken når det gjelder faglige eller organisatoriske spørsmål, sa han.

Støyende prosess

Det har vært mye støy rundt søkeprosessen. Sommeren 2016 ga styret ved Nasjonalmuseet beskjed til pressen om at stillingen som direktør ville bli utlyst av prinsipielle årsaker.

I samme pressemelding sto det også at nåværende direktør Audun Eckhoff ble oppfordret til å søke på jobben som han allerede satt i.

Direktør Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet har en åtte års åremålskontrakt som utløper 25.3.2017. Styret har av prinsipielle årsaker besluttet en full utlysning av stillingen. Styret ved Nasjonalmuseet håper på en god tilgang av søkere, inkludert nåværende direktør. Pressemelding fra Nasjonalmuseet / Nasjonalmuseet

Trine Larsen ved rekrutteringsfirmaet Hammer & Hanborg er en av dem som har reagert.

– Jeg vil ikke bli overrasket om dette bare er en skinnprosess, og at avgjørelsen i realiteten er tatt på forhånd, sa Larsen til Klassekampen i januar.

Det var 13 søkere, åtte menn og fem kvinner, til stillingen da søknadsfristen gikk ut i slutten av januar. Ansettelseskomiteen besto av styreleder Linda Bernander Silseth, nestleder Jan Erik Knarbakk og ansattrepresentant Randi Godø.