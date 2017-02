Storfavoritt til landets viktigste kulturjobb

Hun har allerede sørget for besøksrekord for kunstmuseene i Bergen,Kode, og som leder av Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.

Nå vil danske Karin Hindsbo trolig ha den viktige jobben som direktør på Nasjonalmuseet, som nå får et nytt hjem til 5,3 milliarder kroner.

På søkerlista til toppjobben finner vi også Audun Eckhoff, som allerede har jobben som direktør.

– Hun er favoritt

Agnes Moxnes er kulturkommentator i NRK. Foto: NRK

Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, mener Hindsbo er favoritt til jobben.

– Karin Hindsbo er en bestemt og en uredd leder. Og så er hun en god formidler, sier Moxnes.

– Hvorfor er formidlingsevnen så viktig?

– Fordi du er ansiktet utad for institusjonen. Det blir som om en statsråd som bare skal sitte på kontoret og ikke snakke med folk, sier Moxnes.

– Må bli en suksess

I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet, som skal bli Nordens største. Det følger med andre ord et stort ansvar med denne jobben.

– Her må man vise at man duger, for dette må bli en suksess. Det nye museet vil koste godt og vel fem milliarder kroner, sier Moxnes.

– Som å få sparken

Audun Eckhoff er nåværende direktør for Nasjonalmuseet, og vil gjerne fortsette i jobben. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

På søkerlista står også Knut Ljøgodt, tidligere direktør på Nord-Norsk kunstmuseum.

– Han har vært en svært dyktig direktør der. Han er også den med de sterkeste internasjonale kontaktene og erfaringene, sier Moxnes.

Søkerlista viser også at nåværende direktør, Audun Eckhoff, ikke ønsker å slutte i jobben.

– Det blir jo nesten som å gi ham sparken hvis han ikke får fortsette. Men samtidig skal vi huske på at det er et åremål på seks år, og at han allerede har vært der i åtte, sier kommentatoren.

Allerede mandag blir det avgjort hvem som får jobben.