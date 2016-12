Jennifer Lawrence får det hun er verdt. Det gjør både hun og Chris Pratt Neal Morritz, filmprodusent

Ifølge The Hollywood Reporter var både regissør Morten Tyldum og skuespilleren Jennifer Lawrence forberedt på å forlate Passengers, med mindre Lawrence fikk 20 millioner dollar for å spille i filmen.

Hun er dermed filmens aller best betalte

– Jeg snakker ikke om hva skuespillerne får i lønn, sier Neal Morritz strengt til NRK på filmsettet i Atlanta.

NRK var til stede under innspillingen i fjor høst, og fikk blant annet hva høre hva skuespillerne syntes om å jobbe med Morten Tyldum.

Filmen hadde amerikansk premiere 21. desember, og blir vist for første gang i Norge i dag. Med lunkne kritikker, spørs det om publikum vil storme til kinosalene for å se den påkostede sci-fi-filmen.

Under innspillingen høsten 2016, var prisen på filmen – og lønningene til skuespillerne – et av de store temaene.

Men produsent Neal Morritz var ikke villig til å kommentere noen av lønningspostene i filmens totalbudsjett, som altså var på svimlende 1,3 milliarder kroner.

– Alt jeg kan si er at Jennifer Lawrence får det hun er verdt. Det gjør både hun og Chris Pratt. De er fornøyde, de ville gjøre denne filmen, sier han kort og kontant.

Morritz mener totalbudsjettet er lite for en stor film som Passengers, og avviser at han har prøvd å kutte lønninger for å gjøre filmen billigere.

– Jeg ba aldri noen om å lage filmen på et mindre budsjett. Men det var kanskje noen som spurte meg om å lage filmen på et mindre budsjett, sier han og ler.

Enorme forventninger

GRAVITY: I likhet med filmen Gravity fra 2013, er Passengers en science fiction-film med stort budsjett og et originalmanus, sier NRKs Vegard Larsen. Foto: Karen Sveen / NRK

– Pratt og Lawrence er to av verdens mest innbringende skuespillere for tiden, og enorme merkevarer i seg selv, noe som er essensielt når en film i denne størrelsen skal selges. Filmen er basert på et originalmanus, og lener seg ikke på en franchise eller en allerede kjent filmtittel, så filmselskapet er avhengig av de riktige skuespillerne for å selge den til et bredt publikum, sier NRKs filmekspert, Vegard Larsen.

Handlingen i «Passengers» finner sted på et gigantisk romskip som frakter tusenvis av passasjerer til en koloni på en annen planet. En feil i et av sovekamrene gjør at én passasjer våkner.

Når den amerikanske lanseringsdatoen er 21. desember, betyr det trolig at filmselskapet sikter seg inn mot den såkalte «award season» – løypa av prisutdelinger som kommer på begynnelsen av nyåret.

– Det angivelige budsjettet og det at filmen fikk premiere opp mot jul, tilsier at dette er en film Sony Pictures har enorme forventninger til, både med tanke på The Academy Awards og inntjening, sier Larsen.

Les også: Tyldums store sjanse