Tyldums stjernefilm får lunken kritikk

21. desember har «Passengers» premiere i USA, og fire dager senere får vi nordmenn se hva regissør Morten Tyldum har gjort siden Oscar-nominerte «The Imitation Game» kom ut.

Allerede nå kan nysgjerrige få et inntrykk av om det er verdt å kjøpe en billett til Tyldums nye sci-fi-film, ettersom de første internasjonale anmeldelsene nå er ute.

«Katastrofal»

Men som The Huffington Post har notert seg blir ikke Tyldums stjernefilm – med Chris Pratt, Jennifer Lawrence og Michael Sheen, blant andre – mottatt med jubel og trampeklapp.

– Filmens tvist setter den på en dårlig kurs. Selv om den ikke umiddelbart krasjer, klarer den aldri å styrke seg selv igjen. Den mister noe varme, og mye av sjarmen, skriver New York Daily News og gir den to og en halv stjerne.

– For å oppsummere. 1) «Passengers» er dårlig, 2) Michael Sheen er super, 3) Bruk pengene dine på noe annet, skriver Entertainment Weekly og gir filmen en D+, eller en sterk treer.

– Gitt filmens fantasifulle rammeverk og materialets provoserende spørsmål rundt moralitet – for ikke å snakke om menneskehetens framtid – føles filmens lure lekser om lykke og et godt levd liv for lett, for åpenbart, skriver The Hollywood Reporter.

– Hva prøver egentlig denne filmen å være, spør The Village Voice sin anmelder seg selv.

– «Titanic» i verdensrommet? Nei, men det er en klar katastrofe, skriver Indiewire, og gir filmen en C-, eller en svak firer.

Nettstedet Rotten Tomatoes, som samler opp kritikernes anmeldelser og gir en gjennomsnittlig karakter, har dessuten foreløpig ført om 30 av 100 mulige prosent for filmen.

– Tilfredsstiller sci-fi-fansen

Riktignok er det ikke alle som er misfornøyde med kinoturen.

Filmmagasinet Empire er én av dem som var godt fornøyde, og gav filmen fire av fem stjerner.

– Dette er en rørende, hjertefølt historie om tap og kjærlighet for «Gravity»-generasjonen, skriver de.

Nettstedet IGN mener også filmen er mer enn middelmådig, og konkluderer med 7,3 av 10 poeng i sin anmeldelse.

– Til tross for at slutten ikke er helt tilfredsstillende, sørger «Passengers» sin upåklagelige rolleliste for at det er en film som er vel verdt reisen. Det er en sci-fi-historie som er verdt tiden til fans av sjangeren, står det.