Georg Kjøll har skrevet bok om faste uttrykk. Foto: Peder Torget

«Å skjære alle over én kam» var opprinnelig et uttrykk som ble brukt av hårskjærere, men har i senere tid fått en overført betydning. I dag betyr det å behandle eller bedømme alle på samme måte.

– Men det er mange som har sin egen måte å si dette på, sier Georg Kjøll, som er lingvist og har gitt ut bok om faste uttrykk.

Den store mengden av kreative varianter av uttrykket gjør at han kårer det til det vanskeligste uttrykket i norsk språk.

– Dette er varianter som man både kan finne skriftlig og høre muntlig, så det er åpenbart at det er forvirring, forteller han.

Kjølls eksempler på variasjoner av ordtaket Ekspandér faktaboks «Gre alle under samme kam»

«Ta alle under samme kam»

«Dra alle inn under samme kam»

«Bli dratt over med samme kam»

«Slå alle under samme kammen»

«Ta alle under hver og en kam»

«Plassere alle sammen under en kam»

«Stryke over med samme kam»

«Dømme alle under med samme kam»

«Skjære alle over med samme skuff»

«Skyte noen under samme kam»

Kommer fra frisøryrket

Ordtaket har sin opprinnelse fra frisørsalongen. Foto: Trondheim byarkiv

Opprinnelsen av ordtaket kommer fra frisøryrket. I dag bruker frisører saks eller barbermaskin, men før i tiden brukte frisørene kniv som de skar håret med.

– For å få til en jevn stuss brukte de kammer av ulike størrelser og utforming, og en dyktig hårskjærer ville variere hvilken kam han brukte ut fra hvilken hårtype han skulle skjære.

– Et godt råd for en som ville slå seg opp som hårskjærer var derfor å ikke skjære alle over én kam. Da var du en dårlig hårskjærer, forteller Kjøll.

I dag brukes uttrykket om personer som er dårlige menneskekjennere og behandler alle på samme måte.

Det er ofte flere årsaker til at uttrykkene blir brukt feil, men Kjøll gir preposisjonen «over» mesteparten av skylda for at uttrykket blir brukt feil.

– Det er ikke noe intuitivt i at man skal «skjære alle over én kam», så dermed får en varianter som «gre under samme kam» eller «dra alle inn under samme kammen». Det gir kanskje mer mening, som i «feie noe under teppet». «Å skjære» er jo heller ikke noe man forbinder med en kam. Det føles som at det er noe som mangler i uttrykket, så da fyller folk gjerne inn med ord i uttrykket, forteller han.

Hør hele intervjuet med Georg Kjøll:

Hold tunga rett i munnen Ekspandér faktaboks I serien «Hold tunga rett i munnen», som sendes i Språkteigen på NRK P2, har Kjøll tatt for seg flere uttrykk som er vanskelige for oss å få til. Kjøll har skrevet bok om faste språkuttrykk, deres historie og hvordan språk forandres og forvrenges. Serien startet 5. februar, og har gått som fast innslag i alle programmene siden da. Språkteigen går på NRK P2 og NRK P1+, og du kan høre programmene om igjen i NRKs Nettradio

Vil beholde uttrykket

Georg Kjøll mener ikke vi bør kvitte oss med uttrykket selv om det er gammelt. Utrykket er veldig mye brukt, noe som tyder på at vi trenger det fortsatt.

– Det er et uttrykk man bør følge dersom man skal ut i verden og opp og fram. Man må bedømme situasjoner ut fra den sammenhengen man befinner seg i og bruke ulike verktøy for å løse ulike problemer. Så det er en fin illustrasjon for oss som synes det er morsomt med språklige uttrykk, sier han.

Forsteinede uttrykk

Et trekk som er typisk for faste uttrykk er at de kan kalles for forsteinede. Det betyr at de er faste, og det skal lite variasjon til før man ender opp med en feil.

– De faste uttrykkene er spesielle fordi de har veldig klare forventninger til hvordan de skal sies, så med en gang du begynner å tulle det til ender du opp med å kunne gjøre deg til latter eller bli brukt som eksempel i bøker om språklige misforståelser.

– Noe av grunnen til det er at de faste uttrykkene inneholder ord som står i en bestemt rekkefølge. Byttes rekkefølgen om, så blir uttrykket feil, sier han.

– Og bytter vi ut enkeltord og preposisjoner blir det også feil.

«Bøye seg i hatten»

Heidi Weng skapte et nytt uttrykk under OL i Sotsji. Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Mange blander også flere uttrykk og lager helt nye, som f.eks Heidi Wengs berømte uttrykk fra OL i Sotsji i 2014. I et intervju etter damestafetten kom hun til å si at det bare var å «bøye seg i hatten» for svenskene, en blanding av uttrykkene å «bøye seg i støvet» og å «ta av seg hatten» for.

