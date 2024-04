Dette skriv programsjef Kristin Ytre-Arne i samband med at Linda Eide har sagt opp stillinga i NRK:

«Linda er ein programskapar og profil som set spor etter seg der ho er på ein heilt unik måte. Det er rart for oss i NRK og rart for Linda sjølv at ein lang epoke av livet går over i noko anna. Vi i NRK er skikkeleg takksame og stolte over tida som har vore og gleder oss over alle produksjonane som har blitt mogleg med Linda framme og bak kamera og mikrofon. Samtidig ønsker vi mykje lykke til med alt som ventar «der ute» av nye prosjekt.

Linda har gjort mykje i NRK-karrieren sin. Ho har skapt unike tv-seriar for NRK – Eides Språksjov, Smæsj og Norsk attraksjon som dei nyaste. Ho har også laga Eide og Morris – eit matprogram, Store norske, dokumentarane Berre ein gris og Døden bak styret, mange radioreportasjar og mykje meir. Ho har rett og slett laga underhaldande folkeopplysning på mange vis.

Linda er ein ettertrakta gjest i program i og utanfor NRK og ein supervikar i Nytt på nytt. Ho har vore programleiar på Sommerbilen, Sommerskuta og Fosse ord for ord. Ho er MGP-ekspert og ikkje minst ein språkelskar. Dette berre for å nemne litt av det Linda har gjort for NRK til glede og nytte for publikum.

Linda har fått ei mengde med prisar. Ho har blant anna vunne to Gullruter, fleire Prix radio, Gullparaplyen og fleire språk- og dialektprisar.»