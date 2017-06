Her er sakene Facebook vil stoppe

Det har gått et halvt år siden Facebook satte i gang tiltak for å bekjempe spredningen av falske nyheter.

Funksjonen har startet i USA, og er i ferd med å rulles ut i Frankrike og Tyskland.

Nyheter som avsløres som falske blir fortsatt værende på Facebook, men blir markert som «omstridt», noe som vil gjøre at de havner lenger ned i nyhetsfeeden du får som bruker.

Facebook sier de har startet med å luke ut det verste av det verste, men NRKs gjennomgang viser at en rekke av sakene er markert som satire.

På spørsmål fra NRK svarer Facebook at de ikke har oversikt over hvilke saker som hittil er blitt markert, et svar lederen av The International Fact-Checking Network er svært kritisk til (mer om dette lenger ned i saken).

Slik fungerer faktasjekken hos Facebook Ekspandér faktaboks Facebook får varsler fra publikum om poster med falske nyheter, men har også andre metoder som kan avsløre om poster er mistenkelige.

Disse mistenkelige postene havner i en liste som eksterne faktasjekkere kan plukke fra, og gi en vurdering av sannhetsgehalten. Det er altså ikke folk i Facebook som gjør denne vurderingen.

Faktasjekkerne har undertegnet Poynter’s International Fact Checking Code of Principles.

Faktasjekkerne i USA kommer fra Snopes.com, Politifact, ABC News, Factcheck.org og Associated Press.

Facebook kan ikke gi noen oversikt over sakene som er blitt vurdert.

NRK har derfor måttet søke opp sakene selv. Her er noen eksempler vi har funnet:

Artikkel på Newport buzz om irsk slavehandel. Faktasjekkerne som Facebook bruker mener det er en falsk nyhet. Foto: Skjermdump Newport buzz

1. Den irske slavehandelen – de glemte slavene

Saken handler om at irske slaver var flere og opplevde verre behandling enn svarte slaver fra Afrika.

Saken ble mye spredd rundt St. Patrick's Day av mange forskjellige nettsteder som for eksempel Newport buzz.

Associated press har markert saken som falsk, mens Snopes mener den er en miks av sant og usant.

Både Associated press og Snopes skriver at artikkelen gjentar en konspirasjonsteori som dukket opp i 2008.

Faktasjekkerne skriver at det ikke er troverdige kilder i artiklene, og at det er flere faktafeil. For eksempel hevdes det at King James II av England i 1625 ga ordre om at tusenvis av irske fanger skulle sendes til Vestindia som slaver. Historikere sier det ikke finnes bevis for et slikt direktiv. James II ble ikke født før 1633 og overtok tronen i 1685.

Snopes skriver at det stemmer at fattige irer, i likhet med emigranter fra andre land, kom til USA på 1700- og 1800-tallet som tjenere under kontrakt. De jobbet under tøffe forhold, og ble noen ganger behandlet grusomt.

Til forskjell fra institusjonalisert slaveri var tjenerskapet hverken arvelig eller livslangt. I motsetning til svarte slaver, hadde irene juridiske rettigheter. Og de ble ikke sett på som eiendom, slik svarte slaver ble.

Markeringen viser hvilke faktasjekkere som mener saken er omstridt. Artikkelen var publisert på et satirenettsted, men siden er nå nede. Foto: SKJERMDUMP7FACEBOOK

2. Trumps usikrede Android-telefon kilde til lekkasjer fra Det hvite hus

Artikkelen hevder at to etterretningstjenester mistenker at president Donald Trumps mobiltelefon er kilden til nylig lekket informasjon.

Snopes og Politifact skriver at denne nyheten er falsk.

Riktignok opplyste Seattle Tribune at de driver med satire. Siden er nå nede.

Snopes mener Seattle Tribune ikke er beregnet på barn under 18 år.

En reporter fra Gizmodo skrev 4. mars at hun oppdaget Facebooks varsling.

Nettstedet ILoveNativeAmericans.us spredte en satiresak som fakta, og ble markert av faktasjekkerne. Nettstedet er nå nede. Foto: Skjermdump: ILoveNativeAmericans.us

3. Trump vil deportere indianere til India

Artikkelen hevder at Trump har tvitret at indianere bør sendes tilbake til India.

Snopes og Politifact omtaler saken som falsk.

Saken er ren satire, og ble publisert først av satirenettstedet The Postillon før Native American News og ILoveNativeAmericans.us spredte den videre.

I artikkelen har satirenettstedet Postillon laget to manipulerte Twitter-bilder med Donald Trump.

FALSKT: Satirenettstedet Postillon har laget to manipulerte tweets.

Satirenettstedet skriver «sannferdige nyheter» (Honest news) på forsiden, men under spørsmål-svar-seksjonen skriver de at alt er satire og funnet opp.

En faktasjekker i Poynter forteller til NRK at American News og ILoveNativeAmericans.us er flagget, men ikke satirestedet The Postillon.

USA Television med den suspekte nettadressen ab.cnewsgo.com har ingenting med ABC News å gjøre. Foto: Skjermdump: USA Television

4. Trump advarer Russland mot Jehovas vitner-forbud og vil gi dem asyl i USA

En rekke nyhetsartikler hevder at Trump lover Jehovas vitner asyl i USA etter at en russisk domstol omtalte Jehovas vitner som ekstremister.

Snopes, Politifact og Factcheck.org har omtalt saken som falsk.

En side som kaller seg USA News påsto at Trump ba Russland reversere avgjørelsen, og at han truet dem med å bruke Russlands egen grunnlov mot dem.

Nyheten fra den russiske domstolen er sann, og amerikanske myndigheter har fordømt avgjørelsen, men det er ingen troverdige kilder på at Trump skal ha tilbudt asyl eller truet Russland på noen måte, skriver Snopes.

Flere nettsteder som skriver om saken har nettadresser som ser ut til å etterligne kjente medier.

USA News bruker nettadressen fox-news24.com, men har ikke noe med Fox News å gjøre. USA Television bruker ab.cnewsgo.com, men har ingenting med ABC News å gjøre (som har nettadressen abcnews.go.com).

Daily USA hevder å ha et bilde av Obama i håndjern, men saken er falsk. Foto: Skjermdump: Daily USA

5. Lekket bilde viser Obama i håndjern

FALSK: Bildet av Barack Obama i retten er manipulert. Foto: Skjermdunp: Daily USA

EKTE: TV-produsenten Robert Joel Halderman sto tiltalt for utpressing av David Letterman. Foto: Pool / Reuters

16. mai publiserte Daily USA en artikkel med et tilsynelatende «lekket bilde» som viser Barack Obama i håndjern foran en jury siktet for ulovlig avlytting av Trump.

Et trent øye vil se at bildet er manipulert, og historien har ikke rot i virkeligheten.

Daily USA hevder FBI hadde utstedt arrestordre, og at Obama ble stoppet på flyplassen i Toronto. Nettstedet ber også publikum om å spre saken.

«Del dette og sørg for at alle vet at forræderen ble tatt og må svare for sine forbrytelser,» står det nederst i saken.

Påstandene og bildet ble først publisert av Last Line of Defense, som er kjent for sine flaske nyheter. Nettstedet skriver at de driver med satire.

Snopes og Politifact har markert saken som falsk. De har også funnet det originale bildet av TV-produsenten Robert Joel Halderman som ble tatt i retten i 2009.

Ifølge faktasjekkerne i Snopes kom Underground Report med en merknad om at nyheten var falsk etter at den først var blitt publisert og hyppig delt. Foto: Skjermdump: Underground report

6. Mann benådet av Obama pågrepet for drap

En mann som var fengslet på livstid drepte kjæresten etter at han ble sluppet fri fra fengsel, skrev The Underground Report 28. februar.

Artikkelen ble delt på Facebook over 23.000 ganger på under en uke, skriver Politifact.

Artikkelen navnga både den løslatte fangen og kjæresten som ble drept. Men bildet i artikkelen er av en mann som ble arrestert i 2015.

Snopes skriver at nettstedet på et senere tidspunkt har lagt ved en merknad under artikkelen, der de skriver at de driver med satire.

Mannen som står bak nettstedet sier han ikke hadde forestilt seg at noen ville tro på sakene.

– Til min overraskelse omfavnet Trump-massene mine historier som faktum, nesten universelt. Det virket som om det ikke var noe jeg kunne skrive som var for vilt eller opprørende til å bli trodd av dette publikummet, skriver mannen som driver nettstedet.

Politifact påpeker at Obama er den presidenten som har benådet flest innsatte siden Harry Truman, og at saken, i likhet med mange falske nyheter, kan springe ut fra faktiske forhold. Dette gjør at folk lettere kan tro på historien.

Saken om barnevakten er falsk, men den ble spredd til flere nettsteder. Foto: Skjermdump: Notallowedto.com

7. Barnevakt på metamfetamin spiste spedbarn

World News Daily Report publiserte 20. januar 2016 artikkelen om et spedbarn som ble funnet i mikrobølgeovnen dekket med barbecue-saus. Kvinnen som passet barnet skulle ha vært påvirket av alkohol og metamfetamin.

Saken skal være delt 76.000 ganger på Facebook, ifølge World News Daily Report.

Artikkelen har både bilde av og navn på kvinnen og sitater fra politiet. Alt dette er falskt. Nettstedet skriver at de driver med satire.

Artikkelen ble igjen spredt av nettstedet Not Allowed To 28. februar i år. Flere andre nettsteder har den samme historien.

– Det var ingen indikasjoner på innlegget vi sjekket, eller på de fleste andre delingene av den samme falske historien, at den var falsk. Kommentarer under postene viser at mange lesere ble lurt, skriver Politifact.

Nettstedet Not Allowed To ble flagget, men ikke World News Daily Report.

Sitatet fra Whoopi Goldberg er falskt, og skuespilleren har truet med å saksøke mannen som står bak nettstedet. Foto: Skjermdump: The Underground Report

8. Whoopi Goldberg: Navy SEAL-enke ville ha oppmerksomhet

Mange vil huske bildet av Carryn Owens som brast i gråt da president Donald Trump talte direkte til henne i Kongressen 1. mars.

Owens hadde mistet ektemannen i Jemen, og Trump sa fra talerstolen at Ryan Owens hadde ofret livet for sine venner, for sitt land og for friheten.

Rett etter talen begynte et annet bilde å sirkulere på nettet.

Det viser skuespilleren og programlederen Whoopi Goldberg satt sammen med et bilde av den gråtende enken og med de angivelige sitatene fra Goldberg:

«Hun ønsket bare oppmerksomhet. Disse militærenkene elsker de 15 minuttene i rampelyset.»

Men Goldberg har aldri sagt dette. De stammer fra nettstedet The Underground Report.

Skuespilleren har reagert kraftig på den falske nyheten, og har truet med å saksøke James McDaniel, som står bak nettstedet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Goldberg frykter hun og familien er satt i fare, og trekker parallellen til Pizzagate – konspirasjonsteorien som endte i restaurantskyting.

McDaniel har svart på anklagene i et åpent brev. Han sier at han har sluttet å lage falske nyheter. Han mener også at Goldberg overdriver, og at det ikke finnes eksempler på at kjendiser er blitt angrepet på grunn av slike nyheter.

Snopes og Politifact har markert saken som falsk.

Now8News publiserte i april en artikkel om at en flyvert hadde slått til en gråtende baby. Saken er falsk, slår faktasjekkere fast. Foto: Skjermdump: Now8News

9. United Airlines-ansatt slo til gråtende spedbarn

10. april publiserte Now8News en artikkel om at en flyvert hadde slått til en gråtende baby. Ifølge artikkelen gråt den sju måneder gamle gutten i 38 minutter, og flyverten ba flere ganger foreldrene om å roe ned barnet, men til ingen nytte.

Flyverten skal da ha slått til barnet, før medpassasjerer grep inn. Ifølge saken skal United Airlines ha beklaget episoden som også skulle ha ført til at flyet på vei mellom New York og Chicago måtte nødlande i Missouri.

Faktasjekkerne i Snopes skriver at nettstedet er kjent for å spre falske nyheter, og at det ikke er noe i denne saken som har rot i virkeligheten.

De bemerker at Now8News utnytter at selskapet i denne perioden var i hardt vær på grunn av en ekte hendelse, da politiet fjernet en passasjer med makt fra et overbooket fly.

Now8News skriver selv om siden at de er på utkikk etter saker i ditt område og rundt om i verden, men skriver ikke at de driver med satire.

Slik er listen laget Ekspandér faktaboks Facebook vil ikke oppgi til NRK hvilke saker som er markert som omstridt. NRK har derfor kryssjekket sakene med de eksterne faktasjekkerne Facebook bruker. Når minst to faktasjekkere markerer en sak som falsk, skal den bli markert. Facebook opplyser til NRK at tiltaket har trådt i kraft for alle brukere i USA. NRK har fått Facebook-brukere forskjellige steder i USA til å teste funksjonen ved å poste saker som er markert som falske av faktasjekkerne. Noen får opp varsel, andre ikke. En av faktasjekkerne i USA som Facebook bruker, sier til NRK at samtlige saker skal være markert. Men brukere NRK har vært i kontakt med sier de ikke får opp varsler på sakene. The Guardian har også erfart det samme. Dette kan tyde på at Facebook fortsatt er i en testfase.

Faktasjekker kritiserer Facebook

Alexios Mantzarlis leder the International Fact-Checking Network. Det var denne gruppen som i et åpent brev til Facebook ba selskapet sette i verk tiltak mot spredningen av falske nyheter. Nå er Mantzarlis kritisk til at Facebook ikke deler hvordan arbeidet går.

– Vi har bedt Facebook dele resultater fra dette arbeidet. Etter min mening er det på høy tid at Facebook deler hvilke saker de har flagget. Hva er effekten. Hva er spredningen før og etter, er de i stand til å stoppe spredningen, hvor lang tid tar det. Det er ikke klart hva effekten har vært, sier Mantzarlis til NRK.

The Guardian skrev i mai en artikkel om at systemet ikke fungerer, at de falske nyhetene kan få enda mer spredning av at Facebook markerer sakene med en advarsel.

En talsmann for Facebook uttaler i saken at advarselen fører til nedgang i spredning og trafikk til sakene.

LEDER FOR FAKTASJEKKERE: Alexios Mantzarlis leder the International Fact-Checking Network. Foto: www.DiegoEpstein.com.ar

Facebook: Fortsatt i startfasen

Eiere av nettsteder som er faktasjekket sier derimot at dette ikke har hatt betydning for trafikken. Redaktøren for Newport Buzz, som skrev om at irer ble fraktet til USA som slaver, sier til The Guardian at trafikken bare økte.

Mantzarlis mener sannheten kan ligge et sted midt imellom.

– Informasjon som kommer fra nettsteder som lever av å spre falske nyheter, bør vi ta med en klype salt, bemerker Mantzarlis.

NRK har sendt flere spørsmål til Facebook via Facebooks norske pr-byrå, Släger kommunikasjon. De ønsker ikke å kommentere kritikken fra Mantzarlis.

Facebook har sendt NRK en liste med ferdigutfylte spørsmål og svar, der de svarer dette på spørsmål om tiltaket er vellykket:

– Dette er fortsatt i startfasen, og vi vil fortsette å lære og gjenta basert på funnene våre.

Facebook-gründer Mark Zuckerberg skrev dette på sin egen Facebook-side i februar.

– Vi har gjort framskritt som bekjemper falske nyheter slik vi bekjemper spam, men vi har mer arbeid å gjøre. Vi går forsiktig fram fordi det ikke alltid er en klar linje mellom falske nyheter, satire og meninger, skrev Zuckerberg.

– Ødeleggende for satiren

FAKTASJEKKER: Journalist Tore Bergsaker i Faktisk er skeptisk til at satire merkes med advarsel på Facebook.

Flere av nettstedene skriver at de driver med satire. Men et problem er at sakene sprer seg til nettsteder som ikke forteller leseren at dette er satire.

Ifølge faktasjekkerne har minst ett av nettstedene lagt til informasjon om at dette er satire først etter at de har fått kritikk.

I et annet tilfelle er nettstedet helt fjernet etter at faktasjekkerne utførte kontrollen.

Facebook vurderer å bruke det norske faktasjekk-samarbeidet Faktisk når tiltaket utvides i Europa. Journalist Tore Bergsaker i Faktisk.no mener det er vanskelig å stoppe satire.

– Det er problematisk. Hvis satiren merkes som omstridt, kan det svekke verdien av denne merkingen. Og det er også ødeleggende for satiren, sier Bergsaker.

– Men hva om folk ikke skjønner satiren, og dette sprer seg som nyheter?

– Det er et problem, men jeg ville tenkt meg om mange ganger før vi hadde merket et satirenettsted, svarer han.

Kaller ordningen skinnbidrag

SKEPTISK: Sosialantropolog og forsker Lene Pettersen liker ikke at Facebook har makt til å avgjøre hva som er rett og galt. Foto: Caroline Roka

Sosialantropolog og forsker Lene Pettersen synes det er bra at Facebook ikke skal kontrollere faktaene selv, og at dette er satt til eksterne, seriøse aktører.

Men hun er skeptisk til advarslene mot satire.

– Jeg synes det er uheldig at Facebook skal ha makt til å avgjøre hva som er rett og galt. At satire flagges, er merkelig da Facebook jo for mange er et sted for underholdning, sier Pettersen til NRK.

Pettersen er heller ikke fornøyd med at Facebook ikke vil gi noen oversikt over hvilke saker som blir markert.

– De kunne for eksempel gitt ut tall på hva slags type saker som de har flagget dersom de ønsker å beskytte den enkelte bruker. Dette er etter mitt syn et signal om at de bare er halvveis interessert i å imøtekomme problemet med falske nyheter, et slags skinnbidrag, uttaler Pettersen, som fra 1. august er universitetslektor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitet i Oslo.

Starter med det verste

På spørsmål om hva Facebook definerer som nyhetssteder, svarer selskapet slik:

– Vi prøver å målrette oss mot de verste formidlerne av falske nyheter. Vi har systemer på plass for å sikre at vi målretter oss mot falske nyheter og ikke personlige innlegg.

Facebook har egne folk som undersøker om sakene kommer fra nyhetssteder.

– Disse vurderer ikke innholdet i innlegget – bare om domenet viser seg å være en nyhetskilde. Hvis den er det, kan den sendes til eksterne faktasjekkere, skriver Facebook.

