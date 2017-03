En «ny Trump» talte til kongressen

President Trump var mer optimistisk enn vi er blitt vant til å høre ham da han kom til Kongressen i natt.

– Jeg ber dere drømme store drømmer og igjen å tro på Amerika, sa han.

Han åpnet talen med å ta avstand fra rasisme og antisemittisme.

Han fordømte angrep og bombetrusler mot jødiske skoler og samfunnshus de siste ukene og drapet på to indere på en bar i Kansas City i helga. Trump har tidligere blitt kritisert for ikke å ha tatt avstand fra disse hendelsene.

Trump la vekt på at han ønsker å samarbeide med demokratene for å gjøre USA til et land med en bedre framtid for alle.

Han understreket imidlertid at grunnen til at han ble president er at velgerne ønsket at en leder som sette amerikanske borgere først, og at det er det han vil prioritere.

Trumps tale ble møtt med jubel og klapping i Kongressen. Du trenger javascript for å se video. Trumps tale ble møtt med jubel og klapping i Kongressen.

Tøffere mot ulovlige og lovlige innvandrere

Like før Trumps tale brakte Wall Street Journal nyheten om at han i dag høyst sannsynlig vil legge fram og signere et nytt, revidert innreiseforbud.

Presidenten sa ikke noe om dette i talen, men trolig vil det ikke gjelde mennesker som allerede har fått visum til USA.

I talen sa Trump imidlertid mye annet om hvilke planer han har i innvandringspolitikken. Han skrøt av at mens han talte blir kriminelle som er i USA ulovlig deportert.

Han mener amerikanske politikere ikke har våget å føre den innvandringspolitikken USA trenger, og lover også å gjøre noe med lovlig innvandring til USA.

– Å beskytte våre arbeidere betyr også å reformere vårt system for lovlig innvandring. Nasjoner som Canada og Australia og mange andre slipper inn innvandrere basert på kvalifikasjoner. Vårt innvandringssystem er utdatert, sa Trump.

Han lovet også at muren mot Mexico skal bygges og bli ferdig tidligere enn planlagt.

8000 milliarder til vei, bro og tunnel

Arbeidsplasser for vanlige amerikanere er den aller viktigste prioriteten for Trump.

Han ønsker å sette i gang et storstilt infrastrukturprosjekt for å reparere veier, broer og tunneler slik President Eisenhower i sin tid gjorde.

Slik lover Trump å skape millioner av arbeidsplasser og han vil få med seg private investorer i prosjektet.

Dette programmet skal følge to viktige prinsipper, sa Trump.

– Kjøp amerikansk og ansett amerikanere.

Det var få overraskelser i Trumps tale der han også brukte mye tid på å forklare hvor katastrofal han mener President Obamas helsereform har vært og hva han ønsker å erstatte den med.

– Prisen på helseforsikring må ned, men gjennom fri konkurranse, sa Trump.

Han ønsker at alle som har kroniske sykdommer skal sikres adgang til helseforsikring, og han vil ha skattefradrag for dem som sliter med å betale forsikringspremier.

Lite om utenrikspolitikk

Trump brukte lite tid til å snakke om utenrikspolitikk. Han gjentok de samme setningene om Nato som USAs allierte har hørt mange ganger før: Trump støtter Nato, men USAs partnere må møte sine finansielle forpliktelser.

– Det er de i ferd med å gjøre etter åpne og ærlige diskusjoner i det siste, sa Trump.

Han lovet at USA vil respektere historiske institusjoner men også rettigheter suverene nasjoner har.

Før talen la imidlertid Trump fram et budsjettforslag der han vil kutte 37 prosent av bevilgningen til utenriksdepartementet. Først og fremst vil Trump kutte kraftig i bistandsbudsjettet og blant annet i amerikanske bidrag til FN og andre internasjonale utviklingsorganisasjoner.

Øyeblikket Trump «ble president»

Til stede i kongress-salen var enken etter spesialsoldaten Ryan Owens som døde i et omstridt antiterrorraid i Jemen for noen uker siden.

Kommentatorer mener Trump på en svært vellykket måte la død anklager om at raidet var dårlig planlagt og unødvendig, som blant annet gjorde at avdøde Ryans far nektet å møte Trump.

I natt snakket President Trump direkte til dypt rørte Carryn Owens om hennes avdøde ektemann.

– Jeg har akkurat snakket med forsvarsminister Mattis som bekreftet at Ryan var med på et svært vellykket raid som skaffet til veie store mengder viktig etterretningsinformasjon som vil føre til mange viktige seire for oss framover.

– Ryan ofret livet for sine venner, for sitt land og for vår frihet og vi vil aldri glemme ham, sa President Trump. Hele salen, og en gråtende Carryn Owens applauderte i flere minutter.