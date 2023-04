Da NRK-journalist og fantasy-skeptiker Siss Vik spurte leserne om deres beste boktips innenfor sjangeren, var det mange som tok til tastaturet. At bøker om magiske univers, ildsprutende drager og trolldom er høyt elsket av dedikerte fans, er det altså ingen tvil om.

Totalt kom det inn intet mindre enn over fem hundre kommentarer. Vi har samlet sammen de mest populære tipsene.

Her er noen av lesernes absolutte favoritter :

J.R.R. Tolkien – «Ringenes Herre»

Foto: Tiden/AP

Originaltittel : «Lord of the Rings»

Først utgitt : 1954

Synopsis : Bøkene handler om hobbiten Frodo Baggins og hans reise for å ødelegge den onde ringen som kan ødelegge hele Midgard.

Kaja Tho: – Det gjør ingenting om du har sett filmene flere ganger; det er mye som skjer i bøkene som ikke er på film. Boka er en klassiker, den er spennende og har alt. Selv leser jeg ikke mye fantasy, men dette er en av mine bokfavoritter uavhengig av sjanger.

Vegard Ovland : – Jeg må stille meg helhjertet bak din sjef som mener du ABSOLUTT må lese J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre, denne trilogien er på mange måter starten på moderne fantasy.

Neil Gaiman - «Neverwhere»

Foto: Vigmostad & Bjørke/Gitte Johannessen/NTB

Originaltittel : «Neverwhere»

Først utgitt : 1996

Synopsis : En ung mann redder en jente og faller inn i en skjult verden under London. Han må deretter navigere blant skumle karakterer og farlige situasjoner for å overleve.

Andreas Servan : – Jeg er enormt glad i Neil Gaiman sine bøker! I likhet med Harry Potter og Narnia-bøkene eksisterer ofte hans fantasiverdener i parallell med vår egen verden, men har ofte en mørkere tone og en form for absurditet som ofte karikerer og kommenterer det absurde i den virkelige verden – på et helt fantastisk vis.

Cecilie Bjørnstad : – En nydelig og spennende bok som foregår i London – men i et London som ikke er helt som vi kjenner til fra før. Språk, handling og karakterene er noe som får meg til å lese den boka gang på gang.

Brandon Sanderson – «Mistborn»

Foto: Tor Fantasy/Isaac Stewart

Originaltittel : «Mistborn»

Først utgitt : 2006

Synopsis : Tyven Vin oppdager hun har magiske evner i en verden dominert av en ond keiser. Sammen med en gruppe opprørere forsøker hun å styrte keiseren og sette en stopper for hans tyranniske regime.

Thor Parmentier : – Eg syns Mistborn av Brandon Sanderson er ei god introbok til fantasy. Eg var så hekta at eg, opptil fleire gonger, sat på høgskulen og vurderte om eg skulle droppe forelesning for å lese meir.

Sigrid Angell : – Kvinnelig hovedrolle, stilig magi-system og interessant tvist på flere av tropene i sjangeren.

Robin Hobb – «Farseer»

Foto: HarperCollins Publishers/Trina Jones

Originaltittel : «The Farseer Triology»

Først utgitt : 1995

Synopsis : Triologien følger livet til den kongelige bastarden FitzChivalry, som har evnen til å kommunisere med dyr og som blir trent som snikmorder for å beskytte riket fra indre og ytre trusler.

Kjersti Øverby : – Hobb tar for seg temaer som kjønn og identitet på en veldig god måte, så subtilt at jeg kun i senere år har oppfattet det på grunn av den offentlige debatten. Selv om det er både drager og magi i historiene, er det en helt naturlig del av verdenen uten å overskygge den.

Thomas Breivik : – Hobbs styrke er på det mennesklige og mellom-mennesklige plan, litt uortodoks for fantasy kanskje, men fungerer utmerket. Ha gjerne en boks med tørkle ved siden av deg, Hobb vet hvordan hun kan trylle frem følelser!

Terry Pratchett – «Skiveverdenen»

Foto: Tiden Forlag/BEN STANSALL/AFP

Originaltittel : «Discworld»

Først utgitt : 1983

Synopsis : Bokserien utspiller seg på en flat verden som bæres på ryggen av fire elefanter som står oppå skilpadden A'Tuin og utforsker en rekke temaer og samfunnsproblemer på en humoristisk og satirisk måte.

Malena Heier : – Jeg ville startet med Discworld bøkene. Den første heter «The Colour of Magic». De må helst leses på engelsk da det er mange referanser og ordleker som gjør seg best da.

Erik Eriksen : – Vil på det sterkeste anbefale Terry Pratchetts bøker som er lagt til en flat verden hvor det er fullt mulig (dog ikke anbefalt) å ramle over kanten. Samfunnskritisk, morsom og fantasifull, en verden der hekser har en oppdragende samfunnsfunksjon, drager er noe du ikke egentlig forestiller deg til vanlig og omtrent alt er mulig.

Ursula LeGuin – «Jordsjø»

Foto: Gyldendal/Benjamin Brink/AP

Originaltittel : «Earthsea»

Først utgitt : 1968

Synopsis : Jordsjø-serien utspiller seg i en verden bestående av ulike øyer på et stort hav. Vi følger historien til trollmannen Ged og andre karakterer som navigerer livet på øyene mens de prøver å balansere bruk av magi og opprettholde likevekt i verden.

Thea Kristine Nevland : – Hele denne serien gir meg ordentlig følelse av å dra til en verden der jeg har lyst til å være. Hver gang jeg åpner en av bøkene blir jeg bare rolig og glad. I motsetning til andre typer fantasy er det ikke så mye krig og politikk, det er et oppdrag som må gjennomføres.

Henning Lystad : – Jordsjø-trilogien til Ursula K LeGuin befriende korte, og dessuten glimrende bøker som står blant noe av det beste i sjangeren.

Robert Jordan – «Tidshjulet»

Foto: Tor Fantasy/Liza Groen Trombi

Originaltittel : «Wheel of Time»

Først utgitt : 1990

Synopsis : En episk fantasyserie i en verden av full av magi, intriger og krig. Historien følger en gruppe unge mennesker som blir dratt inn i en profeti om en gjenfødt helt som skal redde verden fra en ondskap som truer med å ødelegge alt.

Joakim Kanten : – Anbefaler «The Wheel of Time»-serien av Robert Jordan. (Som avsluttes av Brandon Sanderson). Jeg vil beskrive bøkene som «Ringenes Herre for de som syntes RH var altfor kort».

Tommy Benum : – «Wheel of Time» av Robert Jordan var fantastisk og intrikat. Den delen han skrev selv.

Patrick Rothfuss – «Vindens Navn»

Foto: Bazar/CC

Originaltittel : «Name of the Wind»

Først utgitt : 2007

Synopsis : Bokserien handler om den legendariske trollmannen Kvothe i hans eventyrlige reise gjennom en verden av magi og mysterier. Vi følger Kvothes utrolige livshistorie, fra hans ydmyke opprinnelse som gatebarn til hans berømmelse som en av de mektigste trollmennene i landet.

Sindre He : – For meg personlig er «Name of the wind» boka jeg alltid anbefaler kjente når de lurer på å starte med å lese fantasy. Som min bror sa, han sparte de siste 100 sidene i frykt for å bli ferdig med boka. Vi er flere (i kommentarfeltet) som venter spent på 3. boka i serien, og frykten er at den aldri kommer, derimot er det absolutt verdt risikoen.

Ingrid Sætre : – Den er absolutt å anbefale, men hvis du blir hekta er det kjipt å oppdage at bok nr. tre har latt seg vente på i over 10 år.

Siri Pettersen – «Ravneringene»

Foto: Gyldendal/Julie Loen

Originaltittel : «Ravneringene»

Først utgitt : 2013

Synopsis : Bøkene følger Hirka, en utstøtt og annerledes tenåring som må kjempe mot både indre demoner og eksterne fiender for å oppdage sin sanne identitet og redde verden fra undergang.

Guro Nordengen : – En fin inngang til fantasy, siden den har mest middelalder-preg og ikke supermye komplisert magi å holde styr på. I tillegg skriver Pettersen bare så ekstremt bra at jeg gir meg over. Den er kanskje på grensa i lengde, men har godt driv. Lydboka er helt gull.

Guri Bakken : – Norsk fantasy med norrønt-ish bakteppe, skrevet av fantastiske Siri Pettersen. Fri for orker og dverger, et herlig nytt univers, likt nok til at vi kan kjenne oss igjen og fremmed nok til å pirre nysgjerrigheten.