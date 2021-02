Lørdag kveld blir det klart hvem som drar hjem seieren i Melodi Grand Prix og får æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest.

Men hvilke øyeblikk i MGP-historien husker årets finalister med størst glede? Her er deres personlige favoritter.

Raylee

Queentastic – «Absolutely Fabulous» (2006)

– Jeg vil trekke fram «Absolutely Fabulous» av drag-gruppen Queentastic med Geir Lillejord og Dean-Erik Andersen fra MGP-finalen 2006. Dragartister er noen av de få menneskene som tør å gå all in og lage et fyrverkeri uten like.

Queentastic med Geir Lillejord og Dean Erik Andersen ble nummer tre i den norske MGP-finalen i 2006.

Jorn

Jahn Teigen & Inger Lise Rypdal – «Voodoo» (1976)

– Jahn deltok jo i totalt 14 MGP-finaler, og utgangspunktet han kom fra var rocken, så jeg må jo nevne et av bidragene hans. Låten «Voodoo», som han stilte med i 1976 sammen med Inger Lise Rypdal – iført den legendariske skjelettdrakta – gjorde sterkt inntrykk på unge Lande, sier Jørn Lande.

– Jahn har alltid hatt en sterk integritet og var aldri redd for å stikke seg ut og være seg selv. Dette inspirerer meg, og vi trenger mer av dette i musikkbransjen og i livet generelt. Jeg har alltid vært stor fan av Jahn Teigen, og covret faktisk Jahn Teigens «En dags pause» og «Mil etter Mil» allerede på slutten av 70-tallet i mitt første band!

Jahn Teigen og Inger Lise Rypdal sang «Voodoo» i den norske finalen i Melodi Grand Prix 1976. Låten er skrevet av Terje Rypdal, og ble nummer to i finalen.

Rein Alexander

Nora Brockstedt – «Voi voi» (1960)

– Denne låten er en klippe i denne sammenhengen. For en låt og for en dame! Dette er også en av grunnene til at Brocksteds låt «En liten pike i lave sko» ofte spilles i lystig lag hos oss den dag i dag.

Nora Brockstedt med «Voi Voi» vant den norske MGP-finalen i 1960. Originalopptaket er tapt, men dette er fra åpningen av NRK Fjernsynet på Centralteatret i Oslo samme år. Her sammen med den amerikanske trioen Deep River Boys.

Stavangerkameratene

Karoline Krüger – «For vår jord» (1988)

– Som 9-åring ble jeg bergtatt av både melodi og tekst, kan hende fordi den hadde hele verden som lyrisk bakteppe. Sangen lanserte også karrieren til 18 år gamle Karoline Krüger, som tok meg og hele Norge med storm, og det viste hvor stor betydning MGP kan ha for en artist. Jeg husker ennå hvor starstruck jeg og min far ble da Krüger noen år senere, til vår store overraskelse, jobbet som omviser ved Baroniet i Rosendal, der vi var på ferie en sommer, sier Ole Alexander Mæland i Stavangerkameratene.

Karoline Krüger med sangen «For vår jord» vant den norske MGP-finalen i 1988. Sangen ble nummer fem i den internasjonale finalen.

Emmy

Bjørn Johan Muri – «Yes Man» (2010)

– Jeg liker veldig godt Bjørn Johan Muri med «Yes Man». Jeg vet ikke egentlig hvorfor, men den gjør meg så glad! Tror jeg liker den mye på grunn av en blanding av den koselige melodien og det at det er gode minner fra MGP i barndommen.

Bjørn Johan Muri med «Yes Man» var med i den norske MGP-finalen i 2010.

Blåsemafian med Hazel

Ellen Nicolaysen – «Det skulle ha vært sommer nå» (1975)

Låten, som vant Melodi Grand Prix i 1975, er skrevet av faren til Blåsemafians Stig Espen Hundsnes.

– Låten gjorde det dessverre ikke fullt så bra i den internasjonale finalen (nest sist), og det tror jeg må ha gått litt inn på ham. Det har aldri vært noe han har vært så glad i å snakke om, så det var vel nærmest ved en tilfeldighet at jeg i det hele tatt fikk vite om det mange, mange år senere. Men det er selvfølgelig noe jeg er utrolig stolt av, og det inspirerer og motiverer. Ikke bare til å vinne MGP, slik pappa gjorde, men også til hele Eurovision Song Contest!, sier Stig Espen Hundsnes.

Ellen Nikolaysen med sangen «Det skulle ha vært sommer nå» vant den norske MGP-finalen i 1975. Sangen, som i den internasjonale finalen fikk tittelen «Touch My Life With Summer», endte nest sist med 11 poeng.

Kaja Rode

Alexander Rybak – «Fairytale» (2009)

– Jeg var bare 11 år da Rybak vant Eurovision i Russland i 2009, men jeg husker det godt. Han imponerte med et fantastisk sceneshow og stemme – og ikke minst en låt jeg stadig nynnet på. Han hadde en fantastisk utstråling på scenen, og virket både sikker og glad. For en opplevelse! Jeg husker jeg tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre en dag, og nå er jeg her. Det er helt surrealistisk.

Alexander Rybak vant den norske MGP-finalen i 2009 med «Fairytale». Som også vant den internasjonale finalen samme år.

TIX

Staysman & Lazz – «En godt stekt pizza» (2015)

– Innslaget var ikke det beste jeg har sett i MGP, men likevel noe jeg har satt veldig pris på. Grunnen er at Stian Thorbjørnsen (Staysman) tok hele MGP-sirkuset på alvor. Selv om låten ikke egnet seg for den internasjonale finalen, var han så kompromissløs med bidraget sitt i den norske finalen. Det skapte mye engasjement hos det norske folk. Han gjorde greia si, det var gjennomført, og han tok det skikkelig på alvor, selv om det kan virke tullete. Men det mest inspirerende var da Rybak dro inn 12-poengere fra hele Europa. Det var rett og slett mitt Lillehammer-OL.

Staysman & Lazz var med i den norske MGP-finalen i 2015.

KiiM

Margaret Berger – «I Feed You My Love» (2013)

– Jeg likte hele pakka! Sounden, mystikken og ærligheten. Hele performancen var nydelig, også den kjolen da...

IMERIKA

– Margaret Berger. Fantastisk kul låt og rå prestasjon!

Margaret Berger vant den norske MGP-finalen i 2013. Låten «I Feed You My Love» ble nummer fire i den internasjonale finalen.

Atle Pettersen

WigWam – «In My Dreams» (2005)

– En av mine absolutte MGP-favoritter. Den kom på et tidspunkt hvor livet mitt handlet om rock og glam metal, så da den ble fremført ble jeg trollbundet! Av kostymene, låten, fremføringen, alt sammen! Bandet jeg spilte i på det tidspunktet fikk faktisk varme opp for Wig Wam på en festival samme sommeren, det var utrolig stort for meg som 16 år gammel rockespire.

Glamrockerne i Wig Wam vant den norske MGP-finalen i 2005, og representerte Norge i den internasjonale finalen, der låten endte på niende plass.

KEiiNO

Bobbysocks – «La det swinge» (1985)

– De glade damene i rosa paljetter er et av mine første minner, og da jeg så de sa jeg til mamma at jeg ville bli popstjerne, sier Christoffer Gunnestad.

Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson vant både den norske og den internasjonale MGP-finalen i 1985 med Rolf Løvlands låt «La det swinge»

