Dette er rekkefølgen i MGP-finalen 2021

Lørdag 20. februar er det klart for årets finale i Melodi Grand Prix. Dette er rekkefølgen artistene skal opptre i:

Atle Pettersen – «World on Fire» Raylee – «Hero» Stavangerkameratene – «Who I Am» KIIM – «My Lonely Voice» Blåsemafian feat. Hazel – «Let Loose» Emmy – «Witch Woods» TIX – «Fallen Angel» Kaja Rode – «Feel Again» Rein Alexander – «Eyes Wide Open» IMERIKA – «I Can't Escape» KEiiNO – «Monument» Jorn – «Faith Bloody Faith»

– En stor ære

Tradisjonelt er det knyttet stor spenning og diskusjon rundt låtrekkefølgen i MGP.

Atle Pettersen skal fremføre først i lørdagens finale, noe som han synes er veldig stas.

– En stor ære å åpne ballet, rett og slett! Om det er en fordel eller ulempe vet jeg ikke, det viktigste er uansett de tre minuttene man er på scenen. Det er da man må levere det beste man kan, for det er jo det folk skal stemme på, sier Atle til NRK.no.

Keiino er oddsfavoritter i forkant av lørdagens finale, og har blitt plassert nest sist i finalen. Trioen ser ikke nødvendigvis på rekkefølgen som noe viktig for resultatet.

– Vi fikk det som mange regnet som en «vanskelig posisjon» i Eurovision 2019, men det gikk jo greit uansett, sier Tom Hugo i Keiino. Han er også beæret av å være en del av selskapet.

– Da vi fikk rekkefølgen så vi hvor sykt bra show det blir på lørdag. Vi synes det er skikkelig stas å få varme opp for Jorn, som er et kjempegodt valg for å avslutte festen med et smell.

ÅPNER BALLET: Atle Pettersen er satt til å åpne MGP-finalen på lørdag. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

– Hver låt står frem

MGP-prosjektleder Stig Karlsen har satt sammen rekkefølgen.

– Rekkefølgen har blitt utarbeidet med et mål om å spre låtene slik at hver artist og låt står frem på best mulig måte i den store helheten. Og i tråd med de valgene, også sikre en variert og god TV-sending, sier Karlsen.

Han kan videre fortelle at det er flere faktorer knyttet til valget av rekkefølgen.

– I tillegg har vi alltid tekniske og logistiske utfordringer, knyttet til sceneskift og produksjon som også er medvirkende til de valgene vi tar. Rekkefølgen er nå satt, men det vil alltid være et lite forbehold om endringer når våre planer nå skal prøves ut i praksis.